VIDEO Prvo Polo, sada i Nolo: Havajima prijeti novi uragan

Tropska oluja Nolo službeno je ojačala u uragan i nastavlja svoj razorni put prema havajskim otocima. Iako su prognostičari iz Centra za uragane na središnjem Pacifiku u posljednjim izvješćima donekle korigirali predviđenu putanju pomaknuvši je značajno južnije, opasnost od katastrofalnih poplava, blatnih odrona i snažnih vjetrova za stanovnike Velikog otoka i dalje ostaje iznimno visoka. Oluja Nolo dolazi nedugo nakon razornog uragana Polo, dodatno potvrđujući prognoze o vrlo aktivnoj sezoni na Pacifiku koja lokalnim zajednicama ostavlja vrlo malo vremena za oporavak između dva velika meteorološka događaja.

Pokretanje videa... VIDEO Tropska oluja Nolo | Video: 24sata/Reuters

Sreća u nesreći donosi pomak na jug

Najnoviji prognostički modeli donijeli su blago olakšanje stanovnicima jer su pokazali značajan pomak putanje uragana Nolo prema jugu u odnosu na prethodna predviđanja. Prema tim podacima, središte uragana trebalo bi proći blizu, ali ipak malo južnije od Velikog otoka u ranim jutarnjim satima subote. Stručnjaci napominju da će duboka dolina niskog tlaka zraka, koja se trenutno nalazi zapadno od Havaja, uzrokovati usporavanje oluje u petak navečer. Nakon toga meteorolozi očekuju da će snažan greben visokog tlaka zraka preuzeti kontrolu i prisiliti Nolo na nagli zaokret prema zapadu. Unatoč toj naizgled povoljnijoj južnoj putanji, upozorenja na uragan za okrug Hawaii te upozorenja na tropsku oluju za okrug Maui i dalje ostaju na snazi jer će otoci nedvojbeno osjetiti snažne udare zbog golemog radijusa same oluje. Vjetrovi uraganske snage protežu se gotovo pedeset kilometara od samog središta, dok vjetrovi snage tropske oluje pokrivaju područje šire od 160 kilometara.

Ekstremne količine kiše i opasnost od poplava

Najveća prijetnja koju donosi uragan Nolo nisu isključivo razorni vjetrovi, već ekstremne količine oborina koje mogu u vrlo kratkom roku izazvati bujične poplave. Prognostičari ističu da bi istočni i južni dijelovi Velikog otoka mogli primiti između trideset osam i sedamdeset šest centimetara kiše. U izoliranim područjima, osobito na strmim terenima, te bi brojke mogle lako premašiti i osamdeset devet centimetara. Zbog strmog reljefa istočnih padina stručnjaci očekuju da će ogromne količine vode vrlo brzo otjecati prema obali, stvarajući doslovno smrtonosne uvjete na terenu. Hitne službe na terenu užurbano se pripremaju za najgori mogući scenarij u kojem će brojne prometnice postati potpuno neprohodne, a opasna klizišta mogla bi u potpunosti odsjeći cijela manja naselja od ostatka otoka. Na otoku Maui prognoze govore o dvanaest do dvadeset pet centimetara kiše, dok nadležni za ostatak arhipelaga predviđaju znatno manje količine, uglavnom od dva do sedam centimetara oborina. Očekuju se i izrazito opasni valovi uz obalu te snažni olujni uspori mora koji prijete obalnoj infrastrukturi.

Gradonačelnik okruga Hawaii Kimo Alameda poslao je hitan i dramatičan apel svim stanovnicima, naglasivši ozbiljnost cjelokupne situacije s obzirom na to da meteorološki uvjeti postaju sve gori. Apelirao je na ljude da nipošto ne ignoriraju jasne obavijesti lokalnih vlasti i da na vrijeme osiguraju osnovne zalihe hrane i vode jer će komunalne usluge sasvim sigurno biti u duljem prekidu.

​- Suočavamo se s mogućnošću po život opasnih poplava i razornih vjetrova, stoga ohrabrujemo sve da dovrše svoje pripreme, prate službena upozorenja i pronađu sigurno sklonište prije nego što voda počne rasti - poručio je gradonačelnik Alameda.

Zatvorene škole i prekid usluga

Lokalne su vlasti iz predostrožnosti zatvorile sve javne škole, državne urede i parkove na Velikom otoku i Mauiju, dok su nadležni obustavili redovne usluge javnog prijevoza. Okrug Hawaii promptno je otvorio pet dodatnih skloništa u petak ujutro kako bi zbrinuo najugroženije građane. Ljudi iz raznih krajeva otoka od četvrtka ubrzano pune vreće s pijeskom i dodatno osiguravaju krovove, dok brojna komunalna poduzeća pojačavaju svoja dežurstva zbog očekivanih masovnih i dugotrajnih nestanaka struje. Tvrtka Hawaiian Electric otvoreno je upozorila sve svoje korisnike da se pripreme na višednevne prekide opskrbe električnom energijom i otežan rad mobilnih mreža na cijelom pogođenom području. Sustav Nolo stigao je tek nekoliko dana nakon uragana Polo, koji je nedavno donio obilne kiše pacifičkoj obali Meksika. Iako Polo nije predstavljao izravnu prijetnju za Havaje, ova dva uzastopna i iznimno snažna sustava jasno naglašavaju vrhunac izrazito nemirne sezone na Pacifiku i ostavljaju jako malo prostora za bilo kakvo opuštanje hitnih službi i samih građana koji željno iščekuju smirivanje vremena.

*uz korištenje AI-ja