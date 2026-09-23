VIDEO Uragan Polo prerastao u čudovište pete kategorije, obali Meksika donosi ogromne kiše

Uragan Polo naglo je ojačao uz pacifičku obalu Meksika i postao jedna od najsnažnijih oluja ove sezone. Meteorološke službe prate kako je oluja dosegla najvišu, petu kategoriju na Saffir-Simpsonovoj ljestvici. Ovaj golemi sustav donosi ozbiljnu prijetnju obalnim područjima, iako prognostički modeli zasad ne pokazuju izravan udar na kopno.

Pokretanje videa... VIDEO Uragan Polo u Meksiku | Video: Reuters

Zapanjujuće brzo jačanje oluje i opasni vjetrovi

Zrakoplov američke Nacionalne agencije za istraživanje oceana i atmosfere prohujao je u utorak ravno kroz središte oluje. Radi se o specijaliziranim posadama poznatima kao lovci na uragane koji bacaju senzore izravno u srce sustava kako bi izmjerili tlak, temperaturu i vjetar. Tom prilikom instrumenti su zabilježili stalne brzine vjetra od oko 285 kilometara na sat, dok su pojedini udari na površini mora bili znatno snažniji.

Nacionalni centar za uragane smješten u Miamiju brzo je izdao priopćenje i opisao oluju kao ekstremno opasnu. Stručnjaci iz centra ističu kako je proces u kojem je Polo od obične tropske oluje postao čudovište pete kategorije u samo 24 sata zaista nevjerojatan. Polo je inače već treća oluja pete kategorije ove sezone u Tihom oceanu, što samo naglašava neuobičajeno visoku razinu opasnosti u tom području.

Meteorolozi očekuju kako će se uragan polako kretati paralelno s jugozapadnom obalom Meksika. Središte uragana vjerojatno neće prijeći preko samog kopna, ali njegove goleme vanjske kišne pruge donijet će ogromne količine vode obalnim gradovima.

Prijetnja od smrtonosnih poplava i odrona tla

Foto: Javier Verdin

Sporo kretanje uragana predstavlja najveći problem jer to znači da će se teški kišni oblaci satima zadržati nad istim naseljima. Obilne kiše prijete izazivanjem smrtonosnih poplava i masivnih odrona tla, što je posebno kritično u brdovitim i planinskim predjelima. Računalni modeli predviđaju padaline do petnaest centimetara u većini pogođenih područja, dok bi lokalno u nekim mjestima moglo pasti i oko dvadeset centimetara kiše u samo jednom danu. Takvi uvjeti često povećavaju rizik od katastrofa za čak 50 posto u odnosu na brže oluje koje samo prođu preko teritorija.

Meksička vlada hitno je izdala upozorenja za savezne države Guerrero, Michoacan, Oaxaca, Colima i Jalisco. Lokalne službe pripremaju skloništa i savjetuju stanovnicima potpuno izbjegavanje boravka na otvorenom. Golemi oceanski valovi udaraju u obalu, a po život opasni uvjeti na moru potrajat će još nekoliko dana.

Foto: Javier Verdin

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum hitno se obratila javnosti i zatražila od svih građana uz pacifičku obalu maksimalni oprez.

​- Zasad informacije kojima raspolažemo govore da Polo neće izravno udariti na obalu, ali opasnost je i dalje ogromna te svi moraju ostati na oprezu - izjavila je Sheinbaum.

Ekstremno toplo more djeluje kao raketno gorivo

Očitavanja prikupljena iz izviđačkih zrakoplova pokazuju kako Polo ima dovoljno snage za dodatno jačanje te bi mogao zadržati status uragana pete kategorije još najmanje dva do tri dana. Glavni razlog za takvu izdržljivost leži u izrazito povoljnom okruženju koje stvara ekstremno topla oceanska voda. Toplo more djeluje doslovno kao raketno gorivo jer omogućava olujama preuzimanje veće količine toplinske energije, što izravno dovodi do snažnijih strujanja i viših brzina vjetra.

Znanstvenici koji svakodnevno prate površinske temperature oceana naglašavaju kako je aktualni klimatski fenomen El Nino trenutno najsnažniji otkako postoje službena mjerenja. Dnevne površinske temperature mora u ključnom području središnjeg i istočnog Pacifika iznosile su 19. rujna čak 3,05 stupnjeva iznad prosjeka. Taj podatak jasno pokazuje da je srušen dosadašnji rekord od 3,02 stupnja koji su znanstvenici zabilježili tijekom iznimno snažnog El Nina iz 2015. godine.

Utjecaj na globalne vremenske obrasce

El Nino je prirodni fenomen koji se budi svake dvije do sedam godina i obično diktira vremenske prilike na planetu oko godinu dana. On uzrokuje slabljenje, a ponekad i potpuno okretanje smjera pasatnih vjetrova koji uobičajeno pušu s istoka na zapad. Zbog tog slabljenja vjetra, ogromne mase tople vode šire se prema istoku Tihog oceana ravno pred obale Sjeverne i Južne Amerike.

Naglo jačanje uragana Polo ulazi ravno u knjige rekorda kao jedan od najbržih procesa takve vrste u istočnom Pacifiku. Klimatolozi ovu situaciju izravno uspoređuju s uraganom Otis iz 2023. godine, koji je na vrlo sličan način iznenada eksplodirao u snazi neposredno prije nego što je razorio Acapulco. Uz to, najnoviji izračuni sugeriraju kako bi Polo u konačnici mogao postati drugi najsnažniji uragan u cjelokupnoj povijesti mjerenja na tom specifičnom području, smjestivši se odmah iza zloglasnog uragana Patricia.

*uz korištenje AI-ja