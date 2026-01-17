Obavijesti

SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'

Admiral

Marko Perković Thompson (59) nastupao je u petak navečer u Splitu. Pjevač je nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu krenuo na dvoransku turneju Hrvatskom.

Uoči početka koncerta na Gripama publika je počela skandirati 'Ajmo, ustaše', prenosi Dalmatinski portal. 

Dvorana je bila krcata, a atmosfera se 'užarila'. 

- Okrenimo ruke prema Bogu, našoj Majci, svim našim mučenicima. Našem Stepincu. Naš Bog je živ, naša vjera nije folklor. Njegova nas riječ uči ako se ponizimo i potražimo njegovo lice on će nam pomoći. Pozovi ga u svoj život večeras. Jer grad Split treba svoje iscjeljenje - poručio je Thompson s bine. Pjevao je puna tri sata. 

- Vidimo se opet sutra. Ako Bog da - rekao je pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'. 

