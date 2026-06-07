VIDEO Pucnjava na festivalu u SAD-u: Najmanje 12 ranjenih, policija lovi napadače

Najmanje 12 ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi na festivalu Old West End u Toledu, u američkoj saveznoj državi Ohio. Incident se dogodio sinoć, nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu, u trenutku kada je policija pomagala posjetiteljima da se raziđu nakon završetka događaja, piše Sky News. Prema policijskom izvješću, deset ljudi zadobilo je prostrjelne rane, dok su još dvije osobe ozlijeđene tijekom bijega s mjesta događaja. Dob žrtava kreće se u rasponu od 16 do 51 godine. Jedna od ozlijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju. Festival Old West End jedan je od najvećih u regiji, a ove je godine proslavio svoju 51. obljetnicu.

Zasad nitko nije uhićen, a policija je uputila apel javnosti za pomoć u istrazi. Šef policije Michael Troendle izjavio je: "Naši su službenici bili na terenu kako bi pomogli u razilaženju mase nakon što je festival završio."

"Nešto poslije 23 sata ispaljeno je više hitaca. Trenutno imamo deset osoba s prostrjelnim ranama i još dvije koje su ozlijeđene tijekom bijega. Dob žrtava je od 16 do 51 godine. U ovom trenutku jedna je žrtva u kritičnom stanju. Nitko nije uhićen. Molimo javnost za pomoć. Ako itko ima informacije, fotografije ili videozapise incidenta, molimo da nazove policiju", dodao je.

Gradonačelnik Toleda Wade Kapszukiewicz osudio je nasilje. "Ovo je tužan dan za našu zajednicu. Festival koji je više od 50 godina bio ponos našega grada postao je poprište nasilnog zločina kakvi su, nažalost, prečesti u našoj zemlji", rekao je gradonačelnik.

"Želim zahvaliti hitnim službama koje su tako brzo reagirale. Sada nam je potrebna pomoć javnosti kako bismo pronašli osobu ili osobe odgovorne za ovaj nečuveni čin. Netko nešto zna i trebamo da se javi kako bismo počinitelje priveli pravdi", dodao je.