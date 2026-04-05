Obavijesti

News

Komentari 39
RADOVI U TIJEKU

VIDEO PUKLA CIJEV U DUBRAVI 'Pod vodom nam je cijela ulica'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO PUKLA CIJEV U DUBRAVI 'Pod vodom nam je cijela ulica'

Živim u ulici pokraj, bila sam u prolazu i vidjela da se cesta digla i pukla te da je počela curiti voda, kaže nam naša čitateljica

U Ulici Hrvatskog proljeća u zagrebačkoj Dubravi došlo je do puknuća cijevi. Kako nam javlja naša čitateljica, voda je izazvala puknuće ceste, a zatim se prelila sve do Avenije Dubrava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pukla cijev u Dubravi 00:41
Pukla cijev u Dubravi

- Živim u ulici pokraj, bila sam u prolazu i vidjela da se cesta digla i pukla te da je počela curiti voda. Zvala sam sve službe, a voda je već došla skroz do glavne ceste, odnosno do Avenije Dubrava jer je to tu odmah iza zavoja - govori nam čitateljica.

Na službenim stranicama Vodoopskrbe i odvodnje stoji kako su trenutno u tijeku radovi u Ulici Hrvatskog proljeća te u Prijedorskoj ulici, a planirano vrijeme radova je od 19 sati do 23 sata i 55 minuta.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 19 sati i 10 minuta. Policija trenutno regulira promet koji se odvija okolnim putem, a u Ulici Hrvatskog proljeća je obustavljen. Obaviještene su i ostale nadležne službe.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026