VIDEO PUKLA CIJEV U DUBRAVI 'Pod vodom nam je cijela ulica'

U Ulici Hrvatskog proljeća u zagrebačkoj Dubravi došlo je do puknuća cijevi. Kako nam javlja naša čitateljica, voda je izazvala puknuće ceste, a zatim se prelila sve do Avenije Dubrava.

Pukla cijev u Dubravi

- Živim u ulici pokraj, bila sam u prolazu i vidjela da se cesta digla i pukla te da je počela curiti voda. Zvala sam sve službe, a voda je već došla skroz do glavne ceste, odnosno do Avenije Dubrava jer je to tu odmah iza zavoja - govori nam čitateljica.

Na službenim stranicama Vodoopskrbe i odvodnje stoji kako su trenutno u tijeku radovi u Ulici Hrvatskog proljeća te u Prijedorskoj ulici, a planirano vrijeme radova je od 19 sati do 23 sata i 55 minuta.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 19 sati i 10 minuta. Policija trenutno regulira promet koji se odvija okolnim putem, a u Ulici Hrvatskog proljeća je obustavljen. Obaviještene su i ostale nadležne službe.