Kijev po prvi put pogodio ruski tanker daleko u Mediteranu

Ukrajina je po prvi put izvela napad na ruski tanker u Sredozemnom moru, rekao je izvor iz ukrajinske obavještajne službe za Reuters.

Prema tom izvoru, ukrajinski dronovi pogodili su tanker Qendil, koji je dio ruske tzv. “flote u sjeni” - skupine zastarjelih tankera kojima Moskva, unatoč zapadnim sankcijama, održava izvoz sirove nafte.

Napad je izveden u vodama udaljenima više od 2000 kilometara od Ukrajine, a tanker je, kako navodi izvor, pretrpio kritična oštećenja. U trenutku napada brod je bio prazan. Reuters napominje da zasad nema neovisne potvrde navoda iz ukrajinskih izvora, niti reakcije ruske strane.