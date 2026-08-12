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zbog ruskih brodova

VIDEO Putin zaprijetio Europi

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Putin zaprijetio Europi
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Foto: Gavriil Grigorov
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Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je u utorak da će Rusija "uzvratiti istom mjerom" ako europske zemlje počnu plijeniti ruske trgovačke brodove

Takve pokušaje nazvao je "ništa drugim nego piratstvom". Izjavu je dao tijekom obilaska vježbi ruske Pacifičke flote, u trenutku kada zapadne zemlje pojačavaju mjere protiv ruske takozvane "flote u sjeni" – mreže starih i slabo osiguranih tankera koje Moskva koristi za zaobilaženje sankcija i prijevoz nafte, prenosi Kyiv independent.

- Vidimo da vlasti nekih zemalja, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova koji pripadaju našim gospodarskim subjektima. Nedavno su čak došli na ideju da zaplijene naše brodove i prodaju imovinu koju su nam ukrali - rekao je Putin.

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Putin kaže da će Rusija uzvratiti istom mjerom ako zemlje EU-a zaplijene ruska plovila VIDEO
Putin kaže da će Rusija uzvratiti istom mjerom ako zemlje EU-a zaplijene ruska plovila | Video: 24sata/reuters

Dodao je kako će Rusija biti prisiljena odgovoriti "istom mjerom" ako takve poteze europske države doista provedu.

Posljednjih mjeseci nekoliko europskih zemalja, među kojima su Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgija, presrelo je brodove povezane s ruskom "flotom u sjeni". Riječ je o plovilima koja često plove pod zastavama trećih država i za koja se sumnja da krše međunarodne sankcije uvedene Rusiji.

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Švedski sudovi nedavno su odobrili predaju broda Caffa, koji je prevozio žito opljačkano s okupiranih područja Ukrajine, ukrajinskim vlastima.

Russian President Vladimir Putin observes a military drill of Pacific fleet in Sakhalin region
Foto: Gavriil Grigorov

Sjedinjene Američke Države početkom siječnja također su prvi put nakon dugo vremena zaplijenile ruski tanker u Atlantskom oceanu, unatoč izvješćima da je Moskva prema njemu poslala podmornicu radi zaštite.

Zapadne vlade i stručnjaci upozoravaju da ruska "flota u sjeni" predstavlja sigurnosni i ekološki rizik jer se uglavnom sastoji od dotrajalih tankera koji imaju povećan rizik od izlijevanja nafte i onečišćenja mora.

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