VIDEO Putin zaprijetio Europi

Takve pokušaje nazvao je "ništa drugim nego piratstvom". Izjavu je dao tijekom obilaska vježbi ruske Pacifičke flote, u trenutku kada zapadne zemlje pojačavaju mjere protiv ruske takozvane "flote u sjeni" – mreže starih i slabo osiguranih tankera koje Moskva koristi za zaobilaženje sankcija i prijevoz nafte, prenosi Kyiv independent.

- Vidimo da vlasti nekih zemalja, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova koji pripadaju našim gospodarskim subjektima. Nedavno su čak došli na ideju da zaplijene naše brodove i prodaju imovinu koju su nam ukrali - rekao je Putin.

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Pokretanje videa... VIDEO Putin kaže da će Rusija uzvratiti istom mjerom ako zemlje EU-a zaplijene ruska plovila | Video: 24sata/reuters

Dodao je kako će Rusija biti prisiljena odgovoriti "istom mjerom" ako takve poteze europske države doista provedu.

Posljednjih mjeseci nekoliko europskih zemalja, među kojima su Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgija, presrelo je brodove povezane s ruskom "flotom u sjeni". Riječ je o plovilima koja često plove pod zastavama trećih država i za koja se sumnja da krše međunarodne sankcije uvedene Rusiji.

Švedski sudovi nedavno su odobrili predaju broda Caffa, koji je prevozio žito opljačkano s okupiranih područja Ukrajine, ukrajinskim vlastima.

Foto: Gavriil Grigorov

Sjedinjene Američke Države početkom siječnja također su prvi put nakon dugo vremena zaplijenile ruski tanker u Atlantskom oceanu, unatoč izvješćima da je Moskva prema njemu poslala podmornicu radi zaštite.

Zapadne vlade i stručnjaci upozoravaju da ruska "flota u sjeni" predstavlja sigurnosni i ekološki rizik jer se uglavnom sastoji od dotrajalih tankera koji imaju povećan rizik od izlijevanja nafte i onečišćenja mora.