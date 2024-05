VIDEO Ratni veteran (101) dijeli svoje priče s Dana D na TikToku, a prati ga gotovo milijun ljudi!

Veteran iz Drugog svjetskog rata, Jake Larson unatoč što je napunio 101 godinu ima izuzetno bistro sjećanje. Sjedeći u svom domu u Martinez, Kaliforniji, okružen fotografijama i uspomenama iz godina provedenih u Nacionalnoj gardi i vojsci SAD-a, Larson se prisjetio trenutka dana kada je sletio na plažu Omaha na Dan D, najveću amfibijsku invaziju u povijesti, 6. lipnja 1944. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 09:47 Jake Larson, vetereran Dana D | Video: 24sata/reuters

Nosio je tada čak 34 kilograma opreme u svom ruksaku, a dok su valovi ljuljali čamce gore-dolje za oko 1,2 metra, Nijemci su ispaljivali granate iznad glava i malokalibarsko oružje s dina. No, ono čega se posebno sjeća su njegovi suborci koji nisu preživjeli.

- Hodao sam preko tog minsko polja, gdje su mnogi poginuli. Ne samo od mina, već i od malokalibarske vatre. I svi su oni gore. Ti momci tamo, oni su ti koji zaslužuju priznanje. A ja sam ovdje da osiguram da se to dogodi. Poštujem te momke - rekao je za Reuters.

Jake Larson, a 101-year-old World War II veteran during an interview with Reuters | Foto: Dylan Bouscher

Larson, poznat kao "Papa Jake", među malobrojnim je preživjelim veteranima Drugog svjetskog rata koji će se ovog lipnja vratiti na Omahu kako bi obilježili 80. obljetnicu savezničke invazije kada je više od 150.000 savezničkih vojnika napalo Francusku kako bi protjerali Hitlerove snage.

Larson je rođen u saveznoj državi Minnesota, a pridružio se Nacionalnoj gardi kao tinejdžer prije nego što je Garda mobilizirana na početku Drugog svjetskog rata. Nakon dolaska u Londonderry u Sjevernoj Irskoj, prebačen je u V. korpus vojske odakle je bio dodijeljen invaziji na Dan D.

Nakon nekoliko sati kruženja u vodi, tog šestog lipnja, Larson i njegova jedinica dobili su zapovijed. Jedan po jedan skakali su u hladne vode Engleskog kanala. U vodi do grla, držeći pušku iznad sebe, stigli su do plaže. Pronašao je tamo mali kameni nasip i zaklonio. Izvadio je cigaretu iz svog vodootpornog paketa, ali šibice su mu bile mokre, prisjeća se.

- Osjetio sam da je netko bio s moje lijeve strane. Zato sam samo viknuo, 'hej, prijatelju, imaš li šibicu?' Nisam dobio odgovor. Pogledao sam unatrag, a tamo je ležao momak. Ispod kacige nije bilo glave. Bilo je kao magija. Čuo sam dušu tog momka kako mi govori, 'Ustani i trči odmah.' Pa sam to i učinio - ispričao je.

Pobjegao je na sigurno, boreći se zajedno sa svojim pješadincima. Preživio je Dan D i kasnije Bitku u Ardenima, ukupno šest bitaka tijekom svog vremena u Europi. Prisjetio se i te priče, ali i mnogih drugih koje pamti do danas. Te priče dijeli na TikToku, zahvaljujući svojoj unuci koja je za njega otvorila račun tijekom pandemije. Larson, pod korisničkim imenom @StoryTimeWithPapaJake, skupio je više od 800.000 pratitelja, a broji ukupno 8,7 milijuna lajkova. Stižu mu i pisma obožavatelja poštom.

- Ne možete vjerovati što ljudi kažu, 'Hvala, hvala, Jake.' Vrlo sam pozitivan čovjek i to pokazujem kada govorim, a oni kažu, 'Promijenio si nam živote.' Čast mi je čuti nešto takvo. To me održava - rekao je.

