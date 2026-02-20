VIDEO Remorker Hrabri stigao u pomoć brodu kod Hvara: 'Vidjet ćemo što dalje, ovisi o vremenu'

Crnogorski brod 'Trideseti avgust' u popodnevnim satima u četvrtak djelomično je ostao bez pogona u blizini Hvara, zbog čega je postojala opasnost da se približi obali i nasuka zbog pogoršanja vremenskih neprilika na tom području.

Jačalo je jugo, a valovi su bili sve veći pa je u pomoć upućen remorker 'Hrabri' iz Ploča, koji je brod stavio u tegalj. Trenutno se nalazi u Paklenom kanalu, između Paklenih otoka i Hvara, a situacija je stabilizirana.

Zapovjednik Lučke kapetanije Split Željko Kuštera rekao je da su brod i tegalj trenutačno u mirnijem području ranije za HRT.

- Brod se nalazi u Paklenom kanalu, između Paklenih otoka i Hvara. U toj poziciji je sada u teglju, tegalj je došao i oni su tu, znači došli su u bonacu. Za sat, sat i pol vremena vidjet ćemo kako dalje, jer ovisimo o vremenskim uvjetima i o kondiciji posade koja je na brodu, rekao je Kuštera.

Foto: HAK

Dodao je da će se konačna odluka o daljnjem postupanju s brodom donijeti nakon stabilizacije vremena i procjene situacije na terenu.

Na cijelom Jadranu puše jako i olujno jugo, najjače u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, a udari dosežu oko 90 kilometara na sat.

U prekidu su trajektne linije Sumartin-Makarska, Vis-Split, Sućuraj-Drvenik, Ploče -Trpanj, Trogir- Drvenik Mali - Drvenik Veli, izvijestila je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja. U prekidu su i katamaranske linije Split-Stari Grad- Split te Split-Bol-Jelsa.