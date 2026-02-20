VIDEO Kaos u Dalmaciji: Rive su poplavljene, more je nadiralo sve do kuća. Otoci su odsječeni

Olujno jugo i ciklonalna plima u četvrtak su ponovno poplavili dijelove dalmatinske obale, a najgore je bilo u šibenskom predjelu Dolac, Kaštelima, Splitu, Trogiru te na Čiovu. Kombinacija izrazito niskog tlaka i snažnih vjetrova uzrokovala je nagli porast razine mora, što je uobičajeno tijekom prolaska dubokih ciklona preko Jadrana. Uz visoku razinu mora, problem je stvorila i obilna kiša, što je dodatno opteretilo sustave odvodnje.

Kaštela su i ovaj put među najteže pogođenim područjima. Posljednjih tjedana već su više puta bila izložena naletima mora, a snažni valovi i povišena razina ponovno su poplavili dijelove obale.

U Donjim Kaštelima valovi su udarali o obalne zidove i prelijevali se preko rive, dok su mještani postavljali brane od vreća s pijeskom kako bi zaštitili objekte. Problema ima i u Kaštel Sućurcu, gdje zbog specifičnog položaja uz obalu također dolazi do plavljenja.

U Tribunju je poplavljena cesta, a brojne brodske i trajektne linije ostale su u prekidu, čime su pojedini otoci bili izolirani od kopna, piše Morski.hr. Poteškoća je bilo i na moru. Kod otoka Hvara crnogorski brod “Trideseti avgust” tijekom dana ostao je djelomično bez pogona, javlja Dalmacija Danas.

Zbog jakog juga kretao se vrlo sporo i približavao opasnim dijelovima obale. Na intervenciju je upućen remorker “Hrabri” iz luke Ploče, a situacija je riješena zajedničkim naporima.

Foto: HAK

Prema podacima servisa MarineTraffic, brod se u četvrtak navečer vodio kao da ima pogon, no kretao se iznimno malom brzinom. Malo prije dva sata u noći s četvrtka na petak uplovio je u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi.