VIDEO Rodila u helikopteru iznad Raba: 'Bilo je po njenom, a vidjet ćemo hoće li biti pilot'

Kad je beba zaplakala, svi smo bili sretni i uzbuđeni! Unatoč izazovnim uvjetima zbog buke i skučenog prostora u helikopteru, porođaj je prošao uspješno, rekla je satnica Danijela Vrhovski, doktorica medicine. Uz pomoć medicinske sestre, časničke namjesnice Maje Herceg, uspješno je 4. rujna u helikopteru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva porodila trudnicu.

Dežurni tim hitnog zračnog medicinskog prijevoza stacioniran na Krku, posada HRZ-a i medicinski tim Oružanih snaga RH oko ponoći su primili poziv za prijevoz trudnice s Raba. Helikopter HRZ-a odmah je krenuo prema Rabu, ukrcao trudnicu i hitno poletio prema helidromu Delta u Rijeci. Iako let traje 20 minuta, trudovi su postajali sve češći, a beba je rođena pet minuta prije slijetanja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- To je bilo vrijedno životno iskustvo, porod se dogodio oko šest minuta prije slijetanja helikoptera, između Omišlja i Rijeke, sve je dobro prošlo i najvažnije je da su mama i beba dobro - rekla je satnica Vrhovski.

Foto: Nel Pavletić/pixsell

Majku i bebu u utorak popodne posjetile su liječnica i sestra koje su je porodile, ali i ministar obrane Mario Banožić.

- Ja sam dobro, sve je super prošlo, hvala vam još jednom. Vidjet ćemo hoće li biti pilotkinja. Po njenom je bilo - rekla je majka.

Na komentar liječnice i sestre kako je i ona njima puno pomogla, dodala je:

- Bilo mi je bitno da se usredotočim na porod i nju i da prođe kako treba - rekla je majka curice koja je teška 4940 grama. Njoj je to i treći porođaj i dosad najveća beba.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ministar Banožić čestitao je roditeljima i obitelji na rođenju djevojčice a malenoj djevojčici poželio sretan život, baš kakvo je bilo i njezino rođenje: “Čestitao bih roditeljima i posebno zahvalio našem timu Hrvatske vojske, satnici Vrhovski i časnickoj namjesnici Herceg na kvalitetno odrađenoj zadaći i iznimno predanom izvršavanju svog posla.”

Rođenje djeteta u helikopteru je zaista rijetkost, stoga sam izuzetno ponosan da su upravo hrvatski vojnici pomogli i u ovoj izuzetnoj situaciji, dolasku djeteta na svijet”, rekao je ministar Banožić.

Ravnatelj KBC-a Rijeka, dr. Alen Ružić zahvalio je Hrvatskoj vojsci na profesionalnosti i svakodnevnoj sjajnoj suradnji koju bolnica ima s Hrvatskom vojskom.

Majka i beba trenutačno su u KBC-u Rijeka na Odjelu za ginekologiju i porodništvo.

- Iskoristio bih priliku da pohvalim cijeli tim Hrvatske vojske, koji je odlično odradio ovaj transport. Pohvale idu i pilotu i medicinskom timu - rekao je u ponedjeljak za "Dnevnik" Nove TV Aljoša Hočevar iz riječkoga KBC-a. Dodao je da će, ako sve bude uredno, mama i beba u srijedu ujutro biti otpuštene kući.

Rađale iznad Jadrana

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A slučajevi u kojima trudnice ulaze u helikopter na nosilima i izlaze s bebom na prsima su česti. To iskustvo proživjela je 2018. godine Rabljanka Lucija Brnjac i nikad ga neće zaboraviti. Treće dijete, djevojčicu Mariju, kojoj je nadjenula ime po nebeskoj zaštitnici, rodila je u 26. godini u vojnom helikopteru koji ju je s Raba prevozio u riječko rodilište. Baš na Veliku Gospu, malo poslije 17 sati, HRZ je primio poziv da žena s Raba rađa i da je nužan hitni transport do riječke bolnice. Ekipa s liječnikom i medicinskom sestrom helikopterom HRZ-a Mi-8 MTV odmah je krenula po trudnicu. Toplo su se nadali da će majka stići do bolnice i ondje roditi. Ali beba Marija imala je druge planove. Djevojčica teška 3510 grama i dugačka 50 centimetara rođena je u zraku u 17.40 sati, deset minuta prije slijetanja.

- Imala sam odličnu potporu u helikopteru i svi su se zauzeli za mene da sve prođe što brže i bezbolnije. Dali smo joj ime Marija jer je rođena na Veliku Gospu. To je prekrasna djevojčica, koja se trenutno bori sa spavanjem. Hvala svima koji su pomogli pri porođaju i što sam se u svakom trenutku osjećala odlično. Hvala i osoblju riječkoga KBC-a - rekla nam je nakon porođaja presretna majka.

Iste godine u travnju zdravu je djevojčicu iznad Brača rodila Marina Brtan iz Supetra. Bila je u devetome mjesecu trudnoće i za tjedan dana trebala je roditi.

No te je noći beba odlučila da to neće biti tako. Oko tri sata Marini je puknuo vodenjak i počeli su trudovi. Suprug Ilija odmah ju je odvezao na Hitnu u Supetru, gdje su pozvali gliser da ih preveze u Split. No kako je puhao jak vjetar, a valovi su bili veliki, gliser nije mogao doći. Onda su pozvali helikopter. Vozilom Hitne pomoći supružnike Brtan prevezli su na brački aerodrom, gdje ih je helikopter već čekao, a čim su se ukrcali i poletjeli, rodila se Kristina - drugo dijete Brtanovih. Samo nekoliko minuta kasnije majka i beba bile su na sigurnom, u splitskoj bolnici.

- Rodila se nasred Bračkoga kanala, stvarno nije mogla čekati. Porođaj je počeo čim smo uzletjeli. Ja sam vikala liječniku da je počelo, a on me od buke helikoptera nije čuo - kroz smijeh se prisjetila Kristina te dodala da je sad uhvati panika kad se svega prisjeti.

- To stvarno nije svakodnevna situacija i svi smo sretni što je ovako dobro završilo - rekla nam je Marina i dodala da se u tim trenucima nije bojala.

U helikopteru HRZ-a iznad Šolte rođena je beba i 2015. godine. Trudnica po koju su došli na Vis rodila je zdravog dječaka iznad Šolte, također desetak minuta prije planiranog slijetanja na helidrom KBC-a Split. Porođaj je prošao uredno.