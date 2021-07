Nakon što smo u subotu pisali o neobičnoj atrakciji u Tisnom, odnosno modrulju koji je oko sat vremena kružio nadomak rive, čitatelji su nam poslali video hrabrog ronioca koji je iskoristio tu nesvakidašnju priliku te odlučio 'zaplivati' zajedno s morskim psom.

- Inače sam ronioc, i takvo bi jedinstveno iskustvo negdje zasigurno skupo platio, a ovako sam se ohrabrio i skočio u vodu nekoliko puta kako bi mu mogao priči što bliže, no ipak s oprezom. Sve u svemu, bilo je jako zanimljivo. Mladi je to pesek, satak vremena je kružio oko rive pa pretpostavljamo da je zalutao - priča nam čitatelj koji je u subotu oko podneva zaplivao s morskim psom.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaplivao s morskim psom

- Bio je jako miran pa me nije bilo strah, no kada me vidio u moru, i njega je to zainteresiralo pa je otplivao nekoliko krugova oko mene - rekao nam je pa dodao da je modrulj kasnije ipak 'pronašao put' te otplivao u morske dubine.

Modrulj je pored rive kružio jedno vrijeme, a čitatelji su nam tada ispričali kako se činilo kao da se izgubio. Inače, modrulj je vrsta morskog psa koja najviše vremena provodi na otvorenom moru, posebno na južnom Jadranu pa se zbog toga rijetko viđa u blizini obale.

- Sjeli smo u jedan restoran blizu obale u Tisnom i vidjeli da nešto crno pliva u moru. Bilo je veće od ostalih riba, imao je sigurno metal i pol. Plivao je jako blizu obale, stalno je kružio i činilo se kao da se izgubio. Ljudi su ga skužili i već se nekoliko njih približilo njemu s brodicama, a jedan je čovjek skočio u more i vikao da se maknu od njega kako bi ga oslobodili. Mi smo u restoranu bili sat vremena, a on je još uvijek plivao na istom mjesto - ispričala nam je čitateljica koja je snimila video.

U Jadranu modrulj spada u ugrožene vrste.

– Iako su njihova mrijestilišta u otvorenim vodama, općepoznato je da ženke ulaze u plitke vode kako bi se kotile – što se odvija najčešće u proljetnim ili ljetnim mjesecima – ispričao je morski biolog i patobiolog Andrej Gajić.