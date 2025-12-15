Tata, ja i ti prva je pjesma Ivice Bakse, a nakon što smo o njoj objavili priču, zastupnik Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa večeras ju je objavio na YouTubeu
PJESMA ZA OCA
VIDEO Saborski slavuj Baksa: Objavio pjesmu, poslušajte je
Čitanje članka: < 1 min
Pjesma je prvenstveno posvećena mojem tati, ali i svim drugim očevima. Sentimentalna je i tužna, kazao nam je Baksa. Za tekst je zaslužan kantautor iz Međimurja, a zastupnik Baksa zaslužan je za sve ostalo, od glazbe do spota.
Ljubav i strast prema pjevanju postoje oduvijek, ali javnih nastupa za šire mase za sada nije imao.
- Pjevanje mi je hobi. Nema fešte ili većeg okupljanja na kojem ne pjevam - navodi Baksa.
POGLEDAJTE VIDEO
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku