Imali smo dobar sastanak. Dali smo do znanja što proživljavamo kroz teške trenutke. Traumatizirani smo svi skupa i kroz to proživljavamo teške ljudske sudbine. Kada imaš dom i ljubav prema njemu, obitelji, onda imaš i odgovornost. To ima svaki čovjek koji voli svoj grad i rodnu grudu, započeo je za 24sata gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

Tjedan je dana prošlo od potresa koji je pogodio područje Petrinje, Siska, Gline i okolice, a gradonačelnik Dumbović osvrnuo se na događaje nakon potresa.

- Imali smo tu prvu borbu za opstanak i izvlačenje ljudi iz ruševina, a istu noć je trebalo zbrinuti ljude. Tu je vojska odigrala ogromnu ulogu i zbrinula oko 400 ljudi u vojarnu, a oko 130 ljudi je otišlo u Popovaču. Sporije su nam išli kontejneri, ali ono što treba naglasiti je da je cijela Hrvatska bila senzibilizirana. Tu je bio naboj koji je nosio sve dobre ljude, a u toj se dobroj namjeri stvarala i gužva

Stanje u gradu je iznimno teško, centra Petrinje praktički više nema, a mnogo će se toga morati rušiti.

- Ovaj grad se 90 posto i nešto više treba rušiti, a želim da ga se napravi na kvalitetnim temeljima i da se ovdje ne improvizira. Obnova se loše napravila zbog propusta, struke, financija, nitko nije predvidio da će se desiti potres pa se sve srušilo kao kutija od šibica. Mi trebamo armirani beton, a ne mostove od šibica. Ovaj grad ima baštinu, kulturu, tradiciju. Već smo bili jednom razrušeni, a narod je dao poruku ovdje da će ostati ovdje - objasnio je Dumbović pa dodao o mogućim problemima:

- Tražimo rješenje kroz institucije. Na životu se uvijek uči na nekom drugom, a nama treba zakon koji će biti čvrst i stabilan. Mjere u Zagrebu me ne interesiraju jer su tamo sve institucije i velike životne mogućnosti, a ne kao ovdje. Tu stan ili kuća vrijede deset puta manje. U Zagrebu će nešto što se obnovi i vrijedilo je 1000 eura vrijediti 2500 eura, a ovdje nešto što je vrijedilo 300 vrijedit će možda 600.

Mnoge su se kuće već obnavljale nakon rata, a pokazalo se da je i tu bilo mnogo problema. A sad treba ponovno graditi grad.

- Ovakva se katastrofa u ovom dijelu Europe nije dogodilo mnogo godina. Malo sam se šalio i rekao da ostave to ovako ako se ne misli napraviti kako spada, kao što se to radilo u obnovi. Vjerujem da je sve manje ljudi koji spavaju u automobilima i kombijima, a najopasniji je strah. Oni se boje svega što bi se moglo dogoditi - završio je gradonačelnik Petrinje.