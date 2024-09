VIDEO Šarplaninac Jakov u 40 metara dubokoj jami preživio zbog smeća i klaoničkog otpada

Četvero članova HGSS-a spasili su u srijedu psa iz jame duboke 40 metara koja se nalazi na području Lećevice u kaštelanskom zaleđu. Dojava je stigla od speleologa koji je istraživao krško podzemlje tog područja. Odrasli šarplaninac bio je vidno preplašen, a po njegovom stanju i mršavosti, nesretni pas je u jami proveo duže vrijeme. Preživio je na klaoničkom otpadu kojeg su ljudi bacali u jamu.

U akciji spašavanja sudjelovala su tri člana Stanice Split i jedan spašavatelj iz Stanice Makarska. Uspješno su izvukli psa iz jame te ga predali veterinarskoj inspekciji. Zbrinut je u kaštelanskom azilu Animalis. Dobio je ime Jakov.

Splitski HGSS-ovci spasili psa iz jame duboke 40 metara, bio je zato?en duže vrijeme

- Najveća briga nam je bila hoće li pas zbog našeg prisustva biti agresivan odnosno kako će se ponašati kad se spustimo dolje. Međutim, on je bio jako preplašen. Trebalo nam je pola sata da ga uhvatimo, onda smo ga stavili u nosila. Bio je miran, jednostavno uplašen i iscrpljen. Nevjerojatno je uopće da je preživio taj pad, to je jama od 40-ak metara vertikale. Sreća u nesreći je to što nije ozlijeđen, ali ne zna se koliko je dugo bio dolje. Pretpostavljamo da je bio dugo, jer je mršav, a dlaka mu se 'pretvorila' u dreadlockse – kaže nam Petra Baleta, inače speleolog i članica splitskog HGSS-a. Ona je ispratila psa na putu prema površini.

Splitski HGSS-ovci spasili psa iz jame duboke 40 metara, bio je zato?en duže vrijeme | Foto: HGSS/PIXSELL



- Dolje je puno smeća i različitog otpada, najviše ovog iz domaćinstava. Bio je dolje i jedan krevet, ali i kosti različitih većih životinja koje su ljudi bacali. Nažalost, takve jame koje su dostupne ili su pokraj puta često dijele istu klasičnu sudbinu. Ljudi nemaju razvijenu svijest da truju sebe i da sve to cijedi u podvodne vode – kaže nam Baleta.

Dodaje kako je pas zaista dobar i drag. Odmah je prionuo na vodu i poslastice te živnuo.

- Cijela akcija trajala ja oko dva sata, nas dvoje speleologa smo bili dolje, dvoje kolega su bili na površini. Najduže je ustvari trajalo dok smo ga uhvatili – kaže Petra.