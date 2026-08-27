VIDEO Satelitske snimke otkrile kada se odlomio glečer iznad Nepala: Posljedice su strašne

Katastrofalna bujična poplava pogodila je himalajsku graničnu regiju Nepala i Tibeta, usmrtivši najmanje 270 ljudi, dok se za gotovo 1400 traga. Među nestalima su stotine stranih turista. U srijedu ujutro, ogroman dio glečera odlomio se i srušio u dolinu, pokrenuvši razorni zid vode, blata i kamenja koji je brisao sve pred sobom, uključujući čitava sela i ključnu infrastrukturu.

Pokretanje videa... VIDEO Satelitske snimke odrona u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

Satelitske snimke otkrile su razorne posljedice prije i nakon što se odlomio dio glečera.

Sila udara bila je tolika da je događaj isprva zabilježen kao potres. No, Geološki zavod SAD-a (USGS) kasnije je utvrdio da podrhtavanje nije uzrokovano tektonskom aktivnošću, već kolapsom ledenjačkih stijena, registrirajući događaj magnitude 5,2.

Foto: USGS/Landsat 9/REUTERS

Foto: USGS/Landsat 9/REUTERS

Analiza satelitskih snimki pokazala je da se dio glečera širok 600 metara odlomio s planine Langtang Lirung i pao 1200 metara u dolinu. Prema analizi znanstvenika, silina udara stvorila je smrtonosnu bujicu usporedivu s tekućim betonom.

*uz korištenje AI-ja