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VIDEO Satelitske snimke otkrile kada se odlomio glečer iznad Nepala: Posljedice su strašne

Piše 24sata,
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VIDEO Satelitske snimke otkrile kada se odlomio glečer iznad Nepala: Posljedice su strašne
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Katastrofalna bujična poplava koja je pogodila himalajsku regiju uzrokovana je odlomkom glečera, a spasilačke ekipe nastavljaju tragati za nestalima, među kojima su mnogi stranci.

Katastrofalna bujična poplava pogodila je himalajsku graničnu regiju Nepala i Tibeta, usmrtivši najmanje 270 ljudi, dok se za gotovo 1400 traga. Među nestalima su stotine stranih turista. U srijedu ujutro, ogroman dio glečera odlomio se i srušio u dolinu, pokrenuvši razorni zid vode, blata i kamenja koji je brisao sve pred sobom, uključujući čitava sela i ključnu infrastrukturu.

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Satelitske snimke odrona u Nepalu VIDEO
Satelitske snimke odrona u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

Satelitske snimke otkrile su razorne posljedice prije i nakon što se odlomio dio glečera.

Sila udara bila je tolika da je događaj isprva zabilježen kao potres. No, Geološki zavod SAD-a (USGS) kasnije je utvrdio da podrhtavanje nije uzrokovano tektonskom aktivnošću, već kolapsom ledenjačkih stijena, registrirajući događaj magnitude 5,2.

Satellite image shows collapsed glacier that may have been trigger for deadly flash floods in Nepal
Foto: USGS/Landsat 9/REUTERS
Satellite image shows collapsed glacier that may have been trigger for deadly flash floods in Nepal
Foto: USGS/Landsat 9/REUTERS

Analiza satelitskih snimki pokazala je da se dio glečera širok 600 metara odlomio s planine Langtang Lirung i pao 1200 metara u dolinu. Prema analizi znanstvenika, silina udara stvorila je smrtonosnu bujicu usporedivu s tekućim betonom.

*uz korištenje AI-ja

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