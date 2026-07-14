VIDEO Sjećate se? Šimić bubnuo: 'Vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke...'

Dario Šimić, bivši reprezentativac sa 100 nastupa za Hrvatsku, jutros je u akciji Uskoka uhićen u Zagrebu. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je preko bivše voditeljice Odjela za turizam pri Uredu državne uprave Šibensko-kninske županije Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.

Uz njih je privedena još jedna osoba, navodni posrednik iz Vodica. Livljanić je već bila uhićena u studenome 2023. u Uskokovoj akciji povezanoj s nezakonitim dozvolama za kampove na Murteru. U tom su slučaju, uz nju, bili obuhvaćeni poduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić, a optužnica je potvrđena u ožujku ove godine.

'Noina arka'

Šimić je nakon nogometne karijere povremeno privlačio pažnju i istupima izvan sporta. Jedan od poznatijih bio je njegov govor o papi Franji, Crkvi i referendumu o braku 2013. godine, nakon kojeg je postao predmet raznih komentara na društvenim mrežama.

Šimić je tada, među ostalim, govorio o Adamu i Evi, Noi i Crkvi, a posebno se proširila njegova rečenica o "potomcima Adama i Eve s Noine arke". "Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način i znam otkud sam i znam kuda, kuda idem", rekao je tada Šimić.

"Kako je rekao papa ovoga Franjo, da imamo veliku ovoga toleranciju, da prihvaćamo svu svoju braću i sestre, bilo kakve različitosti, bez obzira tko kakve ima sklonosti, oni su naša ovoga braća i sestra koji su potekli isto iz Noine, iz Noine arke. I na taj način da ovoga djelujemo", citirao je papu.

Na Facebooku je ubrzo nastala ironična grupa "Svi mi koji smo potomci Adama i Eve s Noine arke", koja je skupila velik broj članova. Taj je govor ostao jedan od neobičnijih javnih istupa bivšeg reprezentativca, koji se nakon kraja karijere povremeno uključivao u društvene i političke teme.