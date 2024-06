VIDEO Slavlje u HDZ-u nakon proglašenja rezultata: Plenki opet ušao uz 'Eye of the tiger'

IZ STOŽERA DP-A

Stipo Mlinarić: Bartulica mora sutra pred novinare i do zadnjeg detalja sve objasniti ZAGREB - Zadovoljan sam izborima, rekao nam je Stipo Mlinarić Ćipe. Mi znamo svoju snagu i pokazali smo je na izborima. Pokazali smo da smo jedna ozbiljna stranka, zaključuje. - Bartulica će nas predstavljati. To je odluka stranke. Ničiju imovinsku karticu neću komentirati. Očekujem da sutra izađe pred novinare i da do zadnjeg detalja sve objasni. Nema da branimo neobranjivo, ima izaći i sve objasniti. Sve mora biti čisto i transparentno - dodao je.

