VIDEO Smrt, bande i kriminal: Ovo je zatvor iz pakla u El Salvadoru: 'Od tu se ne izlazi...'

Kad je stigao na vlast u El Salvadoru, Nayib Bukele odmah je krenuo u obračun s bandama koje desetljećima haraju ovom državom. Mladi predsjednik naredio je velike policijske akcije, uhićeno je od 2022. godine čak 70.000 ljudi, nema popusta ni za koga...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:43 Mega zatvor u El Salvadoru | Video: 24sata/reuters

Policija u svojim racijama često 'pokupi' i nevine ljude koji su se samo našli na ulici u krivom trenutku, njihove obitelji onda ih mjesecima pokušavaju izvući, ali većina države stoji čvrsto uz Bukelea.

Jasno je i zašto. Nasilnih zločina je manje, broj ubojstava drastično se smanjio... Barem prema službenim brojkama.

2,000 gang members transferred to the high-security prison in El Salvador | Foto: Profimedia

Ovih dana pojavila se nova serija fotografija iz mega-zavora u Tecoluci gdje su smješteni najgori od najgorih kriminalaca El Salvadora. Zatvorenici i aktivisti za ljudska prava stalno upozoravaju na nehumane uvjete u ovom zatvoru, ali vlast to ignorira. Oni kažu da su uvjeti zadovoljavajući.

Na novim fotografijama vidi se 2000 okorjelih kriminalaca kako pristižu u ovaj zloglasni zatvor. Većina ima tetovaže po cijelom tijelu, pripadnici su dvije najmoćnije bande u državi - MS 13 i Barrio 18.

Kako je prošle godine pisao Financial Times, svaki zatvorenik za sebe ima 'čak' 0,6 kvadratnih metara prostora. Spava se na podu, madraci nisu dozvoljeni. Zatvor čuva 1000 čuvara, pomaže im 600 vojnika, u blizini je i velika policijska postaja...

Gang members are tranferred to the Terrorism Confinement Center in Tecoluca | Foto: Secretaria de Prensa de la Presi

- Prije su zatvorenici imali PlayStatione, televizije, droge, prostitutke... Sad smo to zaustavili - poručio je Bukele.

A prema pisanju AP-a iz travnja ove godine, u zatvorima El Salvadora je u posljednje dvije godine, otkad je Bukele krenuo u puni rat protiv bandi, preminuo 241 zatvorenik. Iz zatvora, koji može primiti 40.000 zatvorenika, a u njemu je trenutačno 15-ak tisuća ljudi, piše NY Post, još nitko nije pušten.

Gang members are tranferred to the Terrorism Confinement Center in Tecoluca | Foto: SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI

Za vrijeme Bukeleova mandata drastično je pao broj ubojstava u El Salvadoru, što je i obećavao u kampanji. On, naravno, zasluge za to pripisuje samom sebi. Kad je 26. ožujka 2022. godine u jednom danu ubijeno čak 62 ljudi, proglasio je izvanredno stanje od 30 dana u državi, ukinuo je većinu civilnih prava i po zemlji rasporedio vojsku i policiju da krene u konačni obračun s bandama..

Koji još traje.

A glavni ljudi bandi, barem većina, i dalje su slobodni. Postoji puno dokaza kako je Bukele postigao dogovor sa šefovima bandi, kako ih štiti i od izručenja...

- Broj ubojstava nije toliko drastično pao. Ma ni blizu. Samo što policija ima zapovijedi da ne traži masovne grobnice. A bez tijela nema ni ubojstva - kaže izvor blizak vlastima u El Salvadoru za američke medije.