Tko je El Chapova žena? Zaveo ju je kad je imala 17, on 49. Pomogla mu pobjeći iz zatvora

On je plesao s s nekom djevojkom, ja sam plesala sa svojim tadašnjim dečkom. Susreli smo se nasred plesnog podija. Zavodljivo mi se nasmiješio. Nakon nekog vremena, kad sam sjela, do mene je došao jedan muškarac. "Onaj gospodin pita bi li plesala s njim", upitao me. Pristala sam. To su takve zabave kod nas, ako vas netko zamoli za ples, ne odbijate ga, ispričala je Emma Coronel Aispuro za LA Times o trenutku kad je upoznala svojeg budućeg supruga, zloglasnog Joaquina "El Chapa" Guzmana.

Emma je tad imala tek 17 godina, El Chapo je bio na pragu 50. godine.

Otplesali su svoje i zabavili se. Do idućeg njihova susreta proći će nekoliko mjeseci.

- Idući put sam ga vidjela u Canelasu. Prijavila sam se za sudjelovanje u izboru ljepote - priča gospođa Chapo.

Ona studira, on gradi carstvo...

Taj izbor Emma je osvojila. Ona tvrdi kako je pobjeda bila zaslužena, dok su meksički mediji naveliko izvještavali kako je El Chapo 'utjecao' na žiri.

Bio je i u to doba Guzman bjegunac od pravde, ali više-manje slobodno se kretao. I bio je na misiji, odlučio je zavesti 32 godine mlađu damu. Često je dolazio u njezin dom i njoj i roditeljima donosio je skupocjene poklone.

- Osvojio me svojim načinom razgovara, načinom na koji me tretirao. Prvo smo bili prijatelji, a tek onda nešto više - nastavlja s pričom Emma.

Zavođenje nije dugo trajalo. Već 2. srpnja 2007. godine, na Emmin 18. rođendan, par se oženio u njezinom obiteljskom domu. Nije to bila velika i glamurozna svadba, stiglo je tek nekoliko gostiju. Nitko od Chapove rodbine nije bio prisutan.

Emma je postala 3. gospođa Chapo.

Nakon vjenčanja par seli u Culiacan, gdje je bio centar Guzmanove operacije. Dok je on gradio svoje narko carstvo, Emma je studirala. Upisala je studij novinarstva, muža je rijetko viđala.

- Nekad bi došao za vikend, nekad sam mjesecima čekala njegov poziv - nastavlja s pričom Emma, čiji su život obilježili muškarci povezani s narko-biznisom.

Njezin otac i brat su također bili u narko-biznisu i surađivali su s Guzmanom, njezin stric Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal bio je jedan od glavnih ljudi Sinaloa kartela. Mnogi su brak Guzmana i mlade Emme povezivali s konsolidiranjem vlasti unutar kartela...

'Sve je tako komplicirano'

No ona takve tvrdnje odbacuje. Kaže kako su se jednostavno zaljubili.

Godine 2011. Emma je iz Meksika otputovala u SAD kako bi tamo rodila. Par je dobio blizanke, ali ime oca na rodnom listu ostalo je prazno. Za informacije o Guzmanu američke vlasti tad su nudile pet milijuna dolara... Meksički mediji pišu kako El Chapo ima čak 19 djece...

Nakon dolaska curica na svijet, Emmin život, tj. njezin pogled na svijet, dramatično se promijenio.

- Počela sam razmišljati o cijeloj situaciji, o tome kako je komplicirano - priznaje Emma.

Brak s vođom moćnog narkokartela nikako nije jednostavan. Svako malo su se na televiziji vrtjeli izvještaji o novom ubojstvu kartela, o njihovim sukobima s policijom, uhićenjima...

Emma tvrdi kako o tom svijetu ne zna ništa.

- On je poput svakog drugog muškarca. Nije nasilan i nije nekulturan kako se smatra. Nikad ga nisam vidjela da uzima drogu, nikad ga nisam vidjela da radi nešto nasilno. On je jako inteligentna osoba, smetao mu je taj rastući status narko legende. Nije mogao kontrolirati taj narativ - ispričala je Emma za LA Times.

Ali je mogao kontrolirati, tj. kupiti, pripadnike vojske i policije. Iz zatvora je pobjegao 2001. godine, a onda i 2015. godine.

U tom bijegu pomogla je i Emma, kao i Chapova djeca. Iskopan je tunel ispod zatvora, u njemu ga je čekao motocikl i Chapo je opet nestao..

Jednostavno, nije mu se više stalo u zatvoru. Iako je tamo imao stvari sve što poželi.

Razbjesnilo je to meksičke, ali i američke vlasti. Gotovo svi na svijetu čuli su do tad za El Chapa, moćnog šefa kartela. Njegovo hvatanje postao je prioritet broj jedan.

Šest mjeseci nakon spektakularnog bijega, Chapo je opet uhićen u Meksiku. Njegovi odvjetnici radili su sve kako bi izbjegli onaj za njega najgori scenarij - izručenje u SAD, ali nisu uspjeli.

Najgori mogući scenarij za El Chapa

Bio je to ogroman šok za Emmu. Znala je odmah da od toga nema bijega, kako je Chapu došao kraj...

Suđenje u New Yorku paraliziralo je grad. Na terenu su bile jake policijske snage, strahovalo se da će karteli pokušati napasti policiju i osloboditi Chapa.

Godine 2019. osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Žalio se da nije imao pošteno suđenje. Proglašen je krivim za šverc tona i tona kokaina, heroina, metamfetamina i marihuane u SAD, kao i za sudjelovanje u više kriminalnih zavjera. Svjedoci su na suđenju mogli čuti i užasne detalje o ubojstvima, o tome kako je kartel ljude žive zakapao...

Supruga Emma pratila je njegovo suđenje iz dana u dan. Nije ga se odrekla. I sama je kasnije završila u zatvoru, ali od rujna prošle godine opet je na slobodi.

Malo više od dvije godine provela je u zatvoru u Los Angelesu zbog pomaganja suprugu u distribuciji narkotika vrijednih milijarde dolara. Pod optužbama za trgovinu drogom privedena je u Washingtonu 2021. godine. Priznala je krivnju za pomoć pri uvozu ogromnih količina narkotika, kao i sudjelovanje u pokušajima da se Chapa izvuče iz zatvora. Kao dio nagodbe o krivnji predala je 1,5 milijuna dolara.

Jedna od prvih stvari koju je napravila nakon puštanja iz zatvora bila je odlazak u klub na malo partijanja.

Supruga na slobodi više nikad neće vidjeti. On je u 'supermax' zatvoru, pod stalnim je nadzorom. Što budućnost nosi 'narko-kraljici', teško je prognozirati. Da odluči napisati biografiju, sigurno bi zaradila ogroman iznos...