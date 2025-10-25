Dodala je da im pijavice nisu čest prizor, ali da su ih prije znali viđati. Kako kaže, nije ih strah kada ih vide
NEVJEROJATNO
VIDEO Snimila je pijavicu kod Vinodolskog: 'Bila je ogromna!'
Bilo je jako nevrijeme, pa se odjednom stvorila i ogromna pijavica, ispričala nam je čitateljica koja je snimila veliku pijavicu iz Klenovice kod Novog Vinodolskog u subotu ujutro.
Dodala je da im pijavice nisu čest prizor, ali da su ih prije znali viđati. Kako kaže, nije ih strah kada ih vide.
- Znali smo ih tu i tamo vidjeti. Ova je bila baš velika. Trajala je oko minutu - kazala je.
