Robotaksiji stižu u Zagreb, ali ne oni iz EU projekta u kojima su se fotkali Plenki i Tomašević

Piše Ana Dasović,
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je danas kako je  tvrtki Project 3 Mobility (Verne) u vlasništvu Mate Rimca odobren zahtjev za odgodu projekta robotaksija. Rok je sad 31. kolovoza 2026. godine...

Prvi robotaksiji u Europi počinju voziti upravo ulicama - Zagreba. Tvrtka Verne iz sastava Rimac grupe objavila je kako je aktivirala komercijalnu robotaksi uslugu. Auti će voziti autonomno, no u početku će u njima biti sigurnosni operateri, najavljeno je. Tvrtka je objavila listu čekanja, a oni koji su se prvi prijavili, mogu putem aplikacije Verne rezervirati i platiti svoju autonomnu vožnju.

Od zračne luke do grada

U prvoj fazi robotaksiji će voziti na području šireg središta grada te od i do Zračne luke Zagreb. Iako nisu objavljene cijene vožnje, vjerojatno će biti slične (ili nešto niže, tvrde u Verneu) kao što su redovne cijene taksija i ride-hailing usluga poput Bolta i Ubera. To znači da će vožnja, primjerice, od Zračne luke do grada stajati od 20 do 30 eura.

SKLOPIO DEAL S KINEZIMA Rimac sklopio posao s Uberom i Kinezima, ali gdje su robotaksiji za naših 179 milijuna eura?!
Podsjetimo, Verne je prije desetak dana objavio kako je sklopio strateško partnerstvo s tvrtkama Pony.ai i Uber Technologies. Tako će zagrebački robotaksiji koristiti autonomni sustav vožnje multinacionalne kineske tvrtke Pony.ai, sedmu generaciju, a vožnje će se moći naručiti i preko Ubera.

- Prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga, ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju - navodi se u izjavi Marka Pejkovića, suosnivača i glavnog izvršnog direktora Vernea.

No ovi robotaksiji nisu dio projekta kojemu je Vlada dodijelila 175 milijuna eura iz europskih fondova, putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te koji uključuje autonomna vozila koja razvija tvrtka Project 3 Mobility (Verne) u sklopu Rimac Grupe.

Taj projekt već neko vrijeme kasni s provedbom. Kako je objavio Ilko Ćimić s portala index.hr, rok za dovršetak projekta robotaksija završio je 31. ožujka.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je danas kako je  tvrtki Project 3 Mobility (Verne) u vlasništvu Mate Rimca odobren zahtjev za odgodu projekta robotaksija. Rok je sad 31. kolovoza 2026, piše Index.

Tvrtka je objavila kako je robotaksi s operaterom, odnosno projekt u suradnji s Pony.ai i Uberom, koji će se ovih dana naći na ulicama, samo prijelazna faza i da nije financiran iz EU sredstava. U ovoj fazi, ističu, Uber "nastupa kao ulagač" te je sve potpuno odvojeno od projekta koji se razvija i financira iz EU fondova.

Prema službenoj objavi u studenom 2025., Project 3 Mobility proizveo je svih 60 testnih prototipova autonomnog vozila, kako je planirano projektom za NPOO, te je u tom trenutku tvrtki bilo isplaćeno 89,7 milijuna eura.

Sigurnosni standardi

Prvi robotaksiji bit će električni SUV-ovi Arcfox Alpha T5, kineskog proizvođača BAIC, koji su već testirani u Zagrebu te se u Kini već neko vrijeme koriste za autonomne vožnje.

Tvrtka najavljuje kako nastavljaju s razvojem svojeg autonomnog vozila, a pohvalili su se i da su "započeli razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja".

- Potpuno autonomne vožnje bez vozača Verne očekuje čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda - poručili su.

Sad Rimac i društvo imaju novi rok od ministarstva, hoće li ambiciozni projekt s kojim se premijer voli pohvaliti u Europi zaživjeti do kraja godine, pokazat će vrijeme...

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata

