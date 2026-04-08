Robotaksiji stižu u Zagreb, ali ne oni iz EU projekta u kojima su se fotkali Plenki i Tomašević

Prvi robotaksiji u Europi počinju voziti upravo ulicama - Zagreba. Tvrtka Verne iz sastava Rimac grupe objavila je kako je aktivirala komercijalnu robotaksi uslugu. Auti će voziti autonomno, no u početku će u njima biti sigurnosni operateri, najavljeno je. Tvrtka je objavila listu čekanja, a oni koji su se prvi prijavili, mogu putem aplikacije Verne rezervirati i platiti svoju autonomnu vožnju.

Od zračne luke do grada

U prvoj fazi robotaksiji će voziti na području šireg središta grada te od i do Zračne luke Zagreb. Iako nisu objavljene cijene vožnje, vjerojatno će biti slične (ili nešto niže, tvrde u Verneu) kao što su redovne cijene taksija i ride-hailing usluga poput Bolta i Ubera. To znači da će vožnja, primjerice, od Zračne luke do grada stajati od 20 do 30 eura.

Podsjetimo, Verne je prije desetak dana objavio kako je sklopio strateško partnerstvo s tvrtkama Pony.ai i Uber Technologies. Tako će zagrebački robotaksiji koristiti autonomni sustav vožnje multinacionalne kineske tvrtke Pony.ai, sedmu generaciju, a vožnje će se moći naručiti i preko Ubera.

- Prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga, ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju - navodi se u izjavi Marka Pejkovića, suosnivača i glavnog izvršnog direktora Vernea.

No ovi robotaksiji nisu dio projekta kojemu je Vlada dodijelila 175 milijuna eura iz europskih fondova, putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te koji uključuje autonomna vozila koja razvija tvrtka Project 3 Mobility (Verne) u sklopu Rimac Grupe.

Taj projekt već neko vrijeme kasni s provedbom. Kako je objavio Ilko Ćimić s portala index.hr, rok za dovršetak projekta robotaksija završio je 31. ožujka. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je danas kako je tvrtki Project 3 Mobility (Verne) u vlasništvu Mate Rimca odobren zahtjev za odgodu projekta robotaksija. Rok je sad 31. kolovoza 2026, piše Index.

Tvrtka je objavila kako je robotaksi s operaterom, odnosno projekt u suradnji s Pony.ai i Uberom, koji će se ovih dana naći na ulicama, samo prijelazna faza i da nije financiran iz EU sredstava. U ovoj fazi, ističu, Uber "nastupa kao ulagač" te je sve potpuno odvojeno od projekta koji se razvija i financira iz EU fondova.

Prema službenoj objavi u studenom 2025., Project 3 Mobility proizveo je svih 60 testnih prototipova autonomnog vozila, kako je planirano projektom za NPOO, te je u tom trenutku tvrtki bilo isplaćeno 89,7 milijuna eura.

Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne" | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sigurnosni standardi

Prvi robotaksiji bit će električni SUV-ovi Arcfox Alpha T5, kineskog proizvođača BAIC, koji su već testirani u Zagrebu te se u Kini već neko vrijeme koriste za autonomne vožnje.

Tvrtka najavljuje kako nastavljaju s razvojem svojeg autonomnog vozila, a pohvalili su se i da su "započeli razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja".

- Potpuno autonomne vožnje bez vozača Verne očekuje čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda - poručili su.

Sad Rimac i društvo imaju novi rok od ministarstva, hoće li ambiciozni projekt s kojim se premijer voli pohvaliti u Europi zaživjeti do kraja godine, pokazat će vrijeme...