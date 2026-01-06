Obavijesti

IMPROVIZIRANE SANJKE

VIDEO Snježna zabava kraj Nove Gradiške: Prerezali smo bačve i zavezali ih za auto. I eto ti šou!

Piše Marta Divjak,
Društvo je večer provelo u adrenalinskoj vožnji na snijegu, a avantura se nastavlja i danas

Velika količina snijega izvukla je brojne građane na polja i brežuljke, no jedna se vesela ekipa iz okolice Nove Gradiške posebno istaknula svojom kreativnošću. Umjesto klasičnih sanjki, odlučili su se za vlastitu kućnu radinost, dvije plastične bačve prerezali su na pola, povezali ih i krenuli u osvajanje netaknutih snježnih površina.

- Bačve sam donio s posla. Zajedno smo ih prerezali i učvrstili kako bismo ih mogli zakačiti za automobil. Budući da smo svi sudjelovali u izradi, improvizacija je bila gotova za tren - kroz smijeh nam priča čitatelj iz mjesta Prvča.

Večer su proveli u adrenalinskoj vožnji i dobrom društvu, a snježna avantura se nastavlja.

- Idemo i danas! Odlično se zabavljamo - zaključuje ovaj kreativni Slavonac.

