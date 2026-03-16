RIJEKA KAO ODLAGALIŠTE
VIDEO ŠOK NA SAVI! Netko s mosta bacio hrpu bešteka i tanjura u rijeku: 'Zgrožen sam'
Čitatelj je u ponedjeljak oko 11 sati snimio prizor koji ga je šokirao na rijeci Savi kod mosta Slobode u Zagrebu, u smjeru Bundeka. U vodi su, kaže, završili tanjuri i velika količina bešteka koji se jasno vidi na dnu rijeke. - Toga uopće nije malo, sigurno ima oko pet kilograma bešteka. Vozio sam se biciklom preko mosta kad sam primijetio kako se nešto sjaji iz rijeke - ispričao je. Zgrožen je, kako kaže, bahatim ponašanjem i time da rijeka nekome služi kao odlagalište otpada.