VIDEO ŠOKANTNO! Pijandura je vozila studente do Opatije: Nije htio stati, zaključao se u bus!

Primijetili smo da se čudno ponaša, da vozi nesigurno, ispričala nam je studentica Zdravstvenog Veleučilišta koja se pronašla u nezgodnoj situaciji. Ona je bila dio studentske ekspedicije koja je u subotu krenula na konferenciju prema Opatiji.

Kako su primijetili da vozač ne vozi na siguran način, nekoliko njih ustalo je s mjesta te u razgovoru s njim shvatili da je pijan

- Nekoliko nas mu je prišlo kako bismo razgovarali s njim, i tada smo primijetili da je bio vidno pijan. Rekli smo mu da stane na prvom mogućem mjestu jer nam je postalo mučno i neugodno. On je tada samo rekao:

"Treba li vam smanjiti temperaturu u busu?" i počeo podešavati grijanje te je malo usporio, ali nije htio stati - kazala je studentica.



Svi su se u tom trenutku prepali da neće uopće zaustaviti autobus, no ipak stao je kod Kupjaka.

Stigla policija, obavili alkotest

- Nakon zaustavljanja zaključao je autobus i nije želio izaći. Pozvali smo policiju, koja je nakon dolaska uspjela nagovoriti vozača da otvori vrata. Utvrđeno je da je imao 2,02 promila alkohola u krvi - ispričala je studentica.

Sve su nam potvrdili u policiji.

- Točno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mjestu događaja. Zadržan je na triježnjenju. Postupanje je u tijeku, a studentima je - organizator je studentima organizirao novi prijevoz.