VIDEO ŠOKANTNO! Pijandura je vozila studente do Opatije: Nije htio stati, zaključao se u bus!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da je vozač bio pod utjecajem alkohola te da je zadržan na triježnjenju

Primijetili smo da se čudno ponaša, da vozi nesigurno, ispričala nam je studentica Zdravstvenog Veleučilišta koja se pronašla u nezgodnoj situaciji. Ona je bila dio studentske ekspedicije koja je u subotu krenula na konferenciju prema Opatiji.

Kako su primijetili da vozač ne vozi na siguran način, nekoliko njih ustalo je s mjesta te u razgovoru s njim shvatili da je pijan

- Nekoliko nas mu je prišlo kako bismo razgovarali s njim, i tada smo primijetili da je bio vidno pijan. Rekli smo mu da stane na prvom mogućem mjestu jer nam je postalo mučno i neugodno. On je tada samo rekao:

"Treba li vam smanjiti temperaturu u busu?" i počeo podešavati grijanje te je malo usporio, ali nije htio stati - kazala je studentica.

Svi su se u tom trenutku prepali da neće uopće zaustaviti autobus, no ipak stao je kod Kupjaka.

Stigla policija, obavili alkotest

- Nakon zaustavljanja zaključao je autobus i nije želio izaći. Pozvali smo policiju, koja je nakon dolaska uspjela nagovoriti vozača da otvori vrata. Utvrđeno je da je imao 2,02 promila alkohola u krvi - ispričala je studentica.

Sve su nam potvrdili u policiji. 

- Točno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mjestu događaja. Zadržan je na triježnjenju. Postupanje je u tijeku, a studentima je - organizator je studentima organizirao novi prijevoz.

