Nedjeljna vožnja u Hruševcu završila teškim ozljedama: Pijan se quadom zabio u stup

Pijani muškarac (57) teško je ozlijeđen u prevrtanju četverocikla, odnosno quada U nedjelju oko 14:35 sati, u mjestu Hruševec. Prema policijskom izvješću, muškarac je vozio četverocikl pod utjecajem alkohola od 0,88 promila te nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. U nepreglednom zavoju izgubio je nadzor nad vozilom, sletio na šljunčanu bankinu, a zatim se vozilo nekontrolirano nastavilo kretati po travnatoj uzbrdici.

Tijekom slijetanja, četverocikl je udario u drveni stup s betonskim postoljem, nakon čega se prevrnuo, a vozač pao na kolnik.

Hitna pomoć ga je prevezla u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.