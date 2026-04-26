VIDEO Šokirana Melania i brza reakcija Tajne službe: Ovako su agenti izvukli Donalda Trumpa
Dok je član osoblja Donaldu Trumpu pokazivao papirić, u daljini se čula strka i na snimci koju je objavio Reuters vidi se šokirano lice Melanije Trump. Predsjednik Trump i Melania brzom akcijom Tajne službe izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje.
Potpredsjednik JD Vance i nekoliko članova Trumpovog kabineta koji su također bili prisutni također su žurno izvedeni van.
Naoružani muškarac pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".
Osumnjičenik, kojeg je Trump opisao kao "bolesnu osobu", uhićen je.
Svi savezni dužnosnici na večeri, uključujući Trumpa, bili su sigurni.
Naoružani napadač koji je otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće u subotu navečer identificiran je kao Cole Allen iz Torrancea u Kaliforniji, javlja NY Post. Trump je na svojoj mreži Truth social objavio video uhićenja.
