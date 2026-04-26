VIDEO Šokirana Melania i brza reakcija Tajne službe: Ovako su agenti izvukli Donalda Trumpa

Dok je član osoblja Donaldu Trumpu pokazivao papirić, u daljini se čula strka i na snimci koju je objavio Reuters vidi se šokirano lice Melanije Trump. Predsjednik Trump i Melania brzom akcijom Tajne službe izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje.

Pokretanje videa... 00:07 Kako su odvukli Trumpa | Video: Reuters

Potpredsjednik JD Vance i nekoliko članova Trumpovog kabineta koji su također bili prisutni također su žurno izvedeni van.

Naoružani muškarac pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".

@cnn Vice President JD Vance and President Donald Trump were escorted out of the White House Correspondents’ Dinner after shots were fired. ♬ original sound - CNN

Osumnjičenik, kojeg je Trump opisao kao "bolesnu osobu", uhićen je.

Svi savezni dužnosnici na večeri, uključujući Trumpa, bili su sigurni.

Pokretanje videa... 00:43 Trumpa izvukli s večere | Video: Reuters

Naoružani napadač koji je otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće u subotu navečer identificiran je kao Cole Allen iz Torrancea u Kaliforniji, javlja NY Post. Trump je na svojoj mreži Truth social objavio video uhićenja.