VIDEO Španjolci vraćaju maske

MADRID - Brojni ljudi u Španjolskoj nose maske za lice, kao što se vidi na snimci, na ulazu i izlazu iz domova zdravlje i bolnice. Sve je to posljedica velikog broja zaraženih gripom i koronavirusom. Španjolska ministrica zdravstva, Monica Garcia, najavila je da će ponovno uvesti obvezno nošenje maski za lice u bolnicama kako bi se zaštitili zdravstveni radnici. "Govorimo o stavljanju maske kada ulazite u zdravstveni centar i skidanju kada izlazite. Ne mislim da je to nikakva drama. To je osnovna i jednostavna mjera", rekla je. Neka područja već su uvela obvezu nošenja maski.