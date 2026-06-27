Pokupio sam ga i nazvao 112 da me spoje sa čuvarima životinja, da ga spasimo, ispričao nam je čitatelj...
VIDEO Spasio pticu na autocesti A1: 'Svi su je zaobilazili, stao sam i zaustavio promet...'
Draže mi je što sam spasio tu jednu pticu nego sto auta u kvaru, ispričao nam je čitatelj koji radi kao vučna služba.
Naime, u petak je na A1 između Vukove Gorice i Bosiljeva prema moru spasio jednu vrstu ptice za koju ne može reći sa stopostotnom sigurnošću koje je vrste. No, čini se kako je riječ o škanjcu.
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- Išao sam na intervenciju i vidio sam da stoji na traci i da ga ljudi zaobilaze - govori nam čitatelj. Dodaje i kako je, kada se približio upalio sva četiri i na kratko zaustavio promet.
- Pokupio sam ga i nazvao 112 da me spoje sa čuvarima životinja, da ga spasimo, oni su me sačekali kod Karlovca i ja sam im predao pticu - govori čitatelj. Dodaje i kako ovaj posao radi 30 godina, ali do sada nije imao ovakvu intervenciju.
- Svega sam se nagledao, uvijek volim pomoć. Brinemo uvijek o ljudima, pomognemo koliko možemo, pa evo pomognemo i životinjama - kaže nam čitatelj. Istaknuo je i kako je u karijeri znao spasiti i pse koje su ljudi ostavljali na autocesti.
- Spašavali smo i njih - zaključio je čitatelj.
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