VIDEO Spasio pticu na autocesti A1: 'Svi su je zaobilazili, stao sam i zaustavio promet...'

Draže mi je što sam spasio tu jednu pticu nego sto auta u kvaru, ispričao nam je čitatelj koji radi kao vučna služba.

Naime, u petak je na A1 između Vukove Gorice i Bosiljeva prema moru spasio jednu vrstu ptice za koju ne može reći sa stopostotnom sigurnošću koje je vrste. No, čini se kako je riječ o škanjcu.

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Pokretanje videa... VIDEO Spasio pticu | Video: čitatelj/24sata

- Išao sam na intervenciju i vidio sam da stoji na traci i da ga ljudi zaobilaze - govori nam čitatelj. Dodaje i kako je, kada se približio upalio sva četiri i na kratko zaustavio promet.

- Pokupio sam ga i nazvao 112 da me spoje sa čuvarima životinja, da ga spasimo, oni su me sačekali kod Karlovca i ja sam im predao pticu - govori čitatelj. Dodaje i kako ovaj posao radi 30 godina, ali do sada nije imao ovakvu intervenciju.

Foto: čitatelj/24sata

- Svega sam se nagledao, uvijek volim pomoć. Brinemo uvijek o ljudima, pomognemo koliko možemo, pa evo pomognemo i životinjama - kaže nam čitatelj. Istaknuo je i kako je u karijeri znao spasiti i pse koje su ljudi ostavljali na autocesti.

- Spašavali smo i njih - zaključio je čitatelj.