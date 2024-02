VIDEO Spasioci čuli jeziv zvuk dok su tražili podmornicu Titan. Sad su ga objavili: Netko kuca?

U lipnju 2023. implozija je uništila malu privatnu podmornicu Titan i tako prekinula turističku avanturu čiji je cilj bio spustiti se do slavnog broda Titanica. O pogibiji svih petero putnika, Stocktona Rusha, vlasnika kompanije koja je organizirala putovanje, Hamisha Hardinga, Paul–Henrija Nargeoleta te oca i sina, Shahzada Dawooda i Sulemana Dawooda, koji su poginuli u djeliću sekunde ne shvativši da će umrijeti, saznao je cijeli svijet.

Isječak iz dokumentarca Channela 5 'The Titan Sub Disaster: Minute by Minute' prikazuje jeziv zvuk kucanja koji su spasioci čuli tijekom potrage za podmornicom Titan, piše Metro.co.uk. Zbog zvuka su spasioci, kako tvrde, pogrešno mislili da su ljudi u podmornici još uvijek živi nakon što je Titan izgubio kontakt s površinom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Audiozapis, koji dosad nije bio objavljen u javnosti, producentima filma dao je tim kanadskih zračnih snaga koji je vodio misiju potrage i spašavanja. Podmornica je taj dan porinuta oko 8 ujutro u Atlantskom oceanu, 400 nautičkih milja od obale Newfoundlanda u Kanadi. Na tom mjestu nalazi se olupina Titanica.

Dokumentarac će biti objavljen u lipnju povodom godišnjice tragedije u Atlantskom oceanu. U filmu se prikazuju detalji operacije potrage vrijedne više od milijun dolara. U dokumentarcu se postavlja pitanje što se može naučiti iz ove katastrofe. U filmu se pojavljuju i stručnjaci koji su dali svoje mišljenje o tome što se dogodilo tijekom potrage i kakav se zvuk čuo. U vrijeme potrage neki su stručnjaci upozoravali da zvuk koji spasioci čuju najvjerojatnije nije dokaz da su ljudi u podmornici živi.

Misteriozno kucanje

Potraga je trajala četiri dana, a izvještaji da su spasioci čuli zvuk kucanja dok su tražili podmornicu pojavili su se drugog dana potrage. Kanadske zračne snage su za Channel 5 rekle da se lupanje čulo od prvog dana i svaki put dok je trajala potraga.

Dužnosnik američke mornarice u vrijeme potrage za Titanom rekao je za CBS News da je analizom zvukova lupanja utvrđeno da su vjerojatno bili buka oceana ili zvukovi koji dolaze s drugih brodova za potragu.

Chris Parry, bivši admiral britanske kraljevske mornarice, rekao je za Talk TV da su zvukovi mogli potjecati od olupine Titanica.

Bivši kapetan mornaričke podmornice Tyan Ramsey u filmu kaže da je zvuk bio ritmičan.

Foto: OCEANGATE EXPEDITIONS

- Može zvučati kao da netko kuca. Pravilnost tih otkucaja je vrlo neobična. Ritmično je, kao da netko proizvodi zvuk. Činjenica da se zvuk ponavlja je stvarno neobična - komentirao je Ramsey.

Zvuk je prvi put snimljen 20. lipnja oko 23:30, a nakon toga je američka mornarica potvrdila da je detektirala zvukove i idućeg jutra. Jamie Frederick, kapetan obalne straže, u to je vrijeme rekao da ne znaju što je to.

Dr. Jamie Pringle sa Sveučilišta Keele smatra da zvukovi potječu od ljudskog djelovanja. Govori da je ocean vrlo bučno mjesto s brodovima, podmornicama, kao i brodovima za potragu.

Osnivač organizacije za potragu i spašavanje na moru Marsar International Matthew Schanck također misli da zvuk dolazi od ljudi.

- Moglo bi biti više izvora buke, dno oceana je bučno okruženje. Mislim da je zvuk mogao nastati i zbog krhotina Titana, ali mogao je dolaziti i s Titanica ako morske struje okolo nose metalne dijelove broda - rekao je Schanck.

Profesor pomorske robotike na Sveučilištu Sydney Stefan B. William govori da su zvuk mogle uzrokovati morske životinje, poput kitova.

Podsjetimo, sat i 45 minuta nakon što je Titan uronio u ocean, izgubio je kontakt s matičnim brodom Polar Prince. Kompaniji OceanGate, Expeditions, u čijem je vlasništvu podmornica, trebalo je osam sati da američkoj obalnoj straži prijavi da je Titan nestao. Nakon toga je krenula akcija potrage i spašavanja petero putnika.