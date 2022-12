VIDEO Spektakl na đakovačkoj ergeli: Lipicanci božićnim balom oduševili prepunu dvoranu

Božićni bal lipicanaca na đakovačkog ergeli održan je večeras nakon dvije godine pauze zbog koronavirusa.

Naime, radi se o balu naziva 'Na dvoru snova'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glazbeno-scenska predstava s konjima, jahačima, vozačima fijakera i statistima održana je u okviru programa Advent u Đakovu. I ove je godine privukla brojnu publiku iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva.

- Ovo je deveti bal po redu nakon dvije pandemijske godine koje su iza nas. Tražila se karta više. Potrudili smo se svi zajedno da napravimo božićnu priču da sugrađanima i gostima diljem Hrvatske uljepšamo ove blagdane. Gosti iz Slovenije su dodatno uljepšali cijeli ovaj program - kazala je Silvija Butković, voditeljica turističkih posjeta i odnosa s javnošću.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Nastupilo je 130 sudionika, 30 bijelih pastuha, šest ponija, 16 đakovačkih lipicanca koji su se dugo pripremali za večerašnje izvedbe. Održane su dvije predstave, a publika je oduševljena odlazila iz dvorane.

- Ovo je bio najbolji bal do sada, zaista smo oduševljeni - kazali su posjetitelji koji su zbog bala stigli iz Zagreba.

Sva mjesta na tribinama bila su popunjena, 1200 popunjenih mjesta po izvedbi, a po završetku bala ispred dvorane održan je božićni sajam.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Kako nam je kazala Butković, pripreme traju od bala do bala.

- Lipicanac ne zna da je to tjedan dana do bala, on mora biti pripremljen tijekom cijele godine. On zna voziti fijaker, plesati, a to se ne može postići u samo tjedan dana - kazala je Butković.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Predstavu s konjičkim programom i dresurom, jahačima i vožnjom fijakera upotpunilo je i 16 đakovačkih lipicanaca, a posebno atraktivan je šesteropreg Ergele Đakovo. Gosti predstave bili su iz Kobilarne Lipica iz Slovenije, a održan je i program umjetnika na svili „Traumatic art“ u izvedbi Udruge Nobiles de Croatia koja je bila partner Ergeli u izradi programa Bala. Nastupili su i Potkalnički plemenitaši, đakovački KUD Tena i drugi.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Najčitaniji članci