VIDEO Sramotna izjava HDZ-ova gradonačelnika o ustaškom logoru: 'Židovi su tamo pivali'

Ivan Dabo, zvani Đono, gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a svojom je novom izjavom ponovno zgrozio javnost. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje ustvrdio kako su Židovi u logoru Metajna na otoku Pagu 1941. godine kupovali, trgovali, pivali (pjevali) i radili.

- Ja sam energično bio protiv toga da se na školi u Metajni stavi ista ploča kao na Slani. Ne. Tamo nitko nije poginuo, tamo nitko nije dokazano da je stradao. Tamo su bile ženske, bili su Židovi, kupovali su, trgovali su, pivali, radili, ali tu nitko nije. Sve ovo drugo, što ne pije vodu, ja nikada neću podržati - rekao je Dabo.

Njegova se izjava odnosi na obilježavanje mjesta povezanih s ustaškim logorima Slana i Metajna, koji su djelovali tijekom ljeta 1941. godine. Mještani su protiv spomen ploče žrtvama ustaških logora u uvali Slana koja je obnovljena u lipnju, a onda ponovno razbijena početkom kolovoza.

- Smatram da je uvala Slana istinsko mjesto sjećanja. Neka Slana i danas upozorava na dehumanizaciju drugoga, onoga tko je drugačiji, a kako se više nikada ne bi ponovila ovakva nedjela - rekao je u lipnju.

U koncentracijskim logorima na području uvale Slana i Metajna u ljeto 1941. boravilo je oko 8000 ljudi, uglavnom Židova, Roma ili Srba koji su tamo deportirani. U Metajni je bio logor za žene i djecu, a u Slani za muškarce.

Zatočenici su držani u teškim uvjetima, uz nedostatak hrane i vode, dok svjedočanstva preživjelih opisuju premlaćivanja, seksualno nasilje i ubojstva.

Nije prvi puta

Dabo je bio u centru pažnje i prije godinu dana kada je na sjednici Gradskog vijeća skandal svojom izjavom.

- A što se tiče pojma muda, cure, žene, gospođe, oprostite, a vama je jedan od vaših partnera rekao ovako: 'Vi imate mala muda, mala, a Đono ima velika - rekao je Dabo tijekom sjednice, obraćajući se gradskom vijećniku Anti Dabi. Nakon toga je uslijedilo dosta burno prepucavanje između dvojice Dabe.

Nakon sjednice je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Dabo Đono objašnjavao da je samo odgovarao Anti Dabi, koji je spominjao izraz muda, te da je u replici samo citirao raniju izjavu vijećnika Borisa Šuljića, koji je jednom prilikom rekao da Ante Dabo ima "mala jajca", a Đono "velika jaja".