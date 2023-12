VIDEO Stampedo na splavu, stotine u vodi: Izbila tučnjava s osiguranjem, sve je potonulo!

Popularni beogradski splav "Kartel" sinoć je potonuo dok je na njemu bio veliki broj tinejdžera na koncertu repera Cunamija.

Jedan od gostiju koji se zatekao na splavu u trenutku potonuća ispričao je novinarima "Blica" kako je svemu prethodio incident između gostiju i osiguranja.

- Osiguranje je upalo unutra i počelo izbacivati ljude. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: "Izlazi van". Ja sam izašao kulturno. Nazvao sam prijatelje da im kažem da sam izbačen, ali je nakon desetak minuta veća grupa ljudi počela da izlazi i da se suprotstavlja osiguranju. Tada je krenula tučnjava - ispričao je mladić.

- Odjednom je krenula masa ljudi. Izlazili su sa splava, gurali se, vrištali... Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo pucati, a splav tonuti i svi koji su trčali sa splava upadali su u vodu. Nisu znali da je most pao i onda su pali u vodu. Jedni druge su spašavali - kaže svjedok za "Blic".

- U vodi je bilo stotinjak ljudi. Brzo su došli hitna i policija - dodao je.

Kako je izvijestio beogradski MUP, na terenu je bilo 25 vatrogasaca spasilaca sa šest vozila i Specijalističkim timom za spašavanje i rad na vodi. Dolaskom na mjesto nesreće ustanovili su da splav "Kartel" tone i evakuirali 30 ljudi su se zatekli na dijelu pontona i na samom splavu. Do jutra nisu mogli potvrditi je li bilo žrtava.