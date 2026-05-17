U MJESTU MASLINICA
VIDEO Starijoj ženi pozlilo na Šolti, po nju došao helikopter: 'Hitno su je prebacili u bolnicu'
Kako javljaju čitatelji, starijoj ženi pozlilo je u nedjelju, ranije poslijepodne u mjestu Maslinica na otoku Šolti, nakon čega je pozvan helikopter za medicinski prijevoz.
Prema riječima svjedoka, helikopter zbog žurnosti nije mogao sletjeti na uobičajenu lokaciju pa je bio prisiljen sletjeti nasred plaže kod beach bara Punta u Maslinici.
„Micali su se stolovi, bacale su se stvari da ne bi u letu poletjele“, ispričao je čitatelj koji se zatekao na mjestu događaja. Dodaje kako je žena potom prebačena u helikopter i hitno transportirana u bolnicu.
