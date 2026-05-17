VIDEO Starijoj ženi pozlilo na Šolti, po nju došao helikopter: 'Hitno su je prebacili u bolnicu'

Kako javljaju čitatelji, starijoj ženi pozlilo je u nedjelju, ranije poslijepodne u mjestu Maslinica na otoku Šolti, nakon čega je pozvan helikopter za medicinski prijevoz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Helikopter hitne službe na plaži | Video: čitatelj/24sata

Prema riječima svjedoka, helikopter zbog žurnosti nije mogao sletjeti na uobičajenu lokaciju pa je bio prisiljen sletjeti nasred plaže kod beach bara Punta u Maslinici.

„Micali su se stolovi, bacale su se stvari da ne bi u letu poletjele“, ispričao je čitatelj koji se zatekao na mjestu događaja. Dodaje kako je žena potom prebačena u helikopter i hitno transportirana u bolnicu.