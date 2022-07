VIDEO Stiže hladna fronta, tuča i grmljavina pogodili su Gospić: 'Ljudi su jurili da sklone vozila'

Snažno nevrijeme s tučom i grmljavinom pogodilo je u ponedjeljak iza 18 sati područje Gospića, a u samo sat vremena temperatura je pala za više od 10 Celzija.

- Bilo je vruće i sparno, a odjednom je krenula grmljavina i tuča. Trajalo je nekih 15-ak minuta, a ljudi su trčali kako bi sklonili automobile - rekla nam je čitateljica iz Gospića koja dodaje kako se nevrijeme polako smiruje, ali i kako tek trebaju vidjeti kakve su štete nakon tuče.

Prema podacima DHMZ-a, u 19 sati u Gospiću je 20,6 stupnjeva, a samo sat ranije bilo je 31,4 Celzija.

Kao što su najavljivali meteorolozi, prema večeri stiže hladna fronta koja će i u sjeverozapadne dijelove unutrašnjosti donijeti grmljavinu i pljuskove.

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu u utorak će biti promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Slavoniji.

U Dalmaciji duž obale i dalje sunčano, no u njezinoj unutrašnjosti su uz povremeno više oblaka mogući lokalni popodnevni pljuskovi.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti pojačan, a duž obale jugozapadni i sjeverozapadni koji će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru i jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura u središnjim i gorskim područjima između 25 i 30, u Slavoniji do 33, a duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 36 °C.

U srijedu se ne očekuju značajne padaline, dok će već u četvrtak opet doći pljuskovi, grmljavina i dodatan pad temperature.

U drugoj polovici ovog tjedna temperature će u unutrašnjosti pasti do 24 stupnja, dok će se na Jadranu kretati od 26 do 30 stupnjeva.

