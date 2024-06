VIDEO Što ako 'zapnete' na žičari na Sljemenu? Nema brige. Pogledajte HGSS-ovce u akciji

Jednom godišnje moramo održati vježbu spašavanje ljudi iz kabina žičare, pa smo to odlučili napraviti u vrijeme dok su imali redoviti servis. To uključuje pregled tehničke opreme za spašavanje, ponavljanje procedura na tlu, opremanje spašavatelja, penjanje na stup, vožnju po čeličnom užetu do kabine, pristup u unutrašnjost kabine, spuštanje putnika na tlo te evakuaciju spašavatelja na tlo, rekao nam je Filip Filipović iz Hgssove stanice Zagreb.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:38 Vježba spašavanje ljudi iz kabina žičare | Video: HGSS

U vježbi u srijedu sudjelovalo je 11 ljudi, od čega je osmero već radilo takvu vježbu.

Foto: HGSS

Još troje novih spasilaca upoznalo se s tim tehnikama spašavanja. Sve je trajalo četiri sata.

- Vježbali smo na dvije kabine, između osmog i devetog stupa, blizu naše stanice. Vježba je odrađena uspješno kao i svaki put - rekao je Filipović i dodao kako su spremni za sezonu.