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VIDEO Strašan požar blizu Madrida: 'Evakuirali su 25.000 ljudi, situacija je katastrofa!'

Piše 24sata,
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VIDEO Strašan požar blizu Madrida: 'Evakuirali su 25.000 ljudi, situacija je katastrofa!'
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Foto: Spain's Civil Guard
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Prema podacima madridskih vlasti, evakuirano je oko 25.000 ljudi, dok je više od 20.000 stanovnika u područjima zahvaćenima požarom dobilo naredbu da ostanu u svojim domovima.

Prava drama odvija se u Španjolskoj. Požare koji bjesne zapadno od Madrida vatrogasci više ne mogu staviti pod kontrolu. Regionalni čelnik službi za upravljanje izvanrednim situacijama Carlos Novillo izjavio je da je požar "izvan kapaciteta vatrogasaca da ga ugase" te da se širi prema općinama Robledo de Chavela i Fresnedillas de la Oliva, nekoliko desetaka kilometara od zapadnog ruba španjolskog glavnog grada, piše BBC.

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Požar u Madridu VIDEO
Požar u Madridu | Video: 24sata/Reuters

Kako navode, stanovnicima tih područja ranije je naređena evakuacija. Prema riječima Novilla, "nije moguće aktivno gasiti požar na tom području pa se poduzimaju obrambene mjere", odnosno nastoji se zaštititi ljude i imovina te spriječiti daljnje širenje vatre.

Prema podacima madridskih vlasti, evakuirano je oko 25.000 ljudi, dok je više od 20.000 stanovnika u područjima zahvaćenima požarom dobilo naredbu da ostanu u svojim domovima.

Predsjednica Madridske autonomne zajednice Isabel Díaz Ayuso požar je opisala kao "najgori u povijesti regije". Govoreći iz kriznog stožera u mjestu Cenicientos, rekla je da se regija suočila sa svojevrsnom "savršenom olujom" koju su stvorili ekstremno visoke temperature, snažan i uporan vjetar te spajanje više požarnih fronti. "Situacija je potpuno neuobičajena i katastrofalna", poručila je, istaknuvši da je spašavanje ljudskih života apsolutni prioritet.

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