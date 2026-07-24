VIDEO Strašan požar blizu Madrida: 'Evakuirali su 25.000 ljudi, situacija je katastrofa!'

Prava drama odvija se u Španjolskoj. Požare koji bjesne zapadno od Madrida vatrogasci više ne mogu staviti pod kontrolu. Regionalni čelnik službi za upravljanje izvanrednim situacijama Carlos Novillo izjavio je da je požar "izvan kapaciteta vatrogasaca da ga ugase" te da se širi prema općinama Robledo de Chavela i Fresnedillas de la Oliva, nekoliko desetaka kilometara od zapadnog ruba španjolskog glavnog grada, piše BBC.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u Madridu | Video: 24sata/Reuters

Kako navode, stanovnicima tih područja ranije je naređena evakuacija. Prema riječima Novilla, "nije moguće aktivno gasiti požar na tom području pa se poduzimaju obrambene mjere", odnosno nastoji se zaštititi ljude i imovina te spriječiti daljnje širenje vatre.

Spain’s government declared a national emergency Friday after wildfires forced the evacuation of some 10,000 people in the central region of Madrid. The national emergency means that the interior ministry, which controls police and security forces, has taken charge of overseeing… pic.twitter.com/hKMj636qt1 — The Associated Press (@AP) July 24, 2026

Prema podacima madridskih vlasti, evakuirano je oko 25.000 ljudi, dok je više od 20.000 stanovnika u područjima zahvaćenima požarom dobilo naredbu da ostanu u svojim domovima.

🔥Imágenes del incendio en Chapinería y Robledo de Chavela (Madrid)🔥



La prioridad absoluta es la seguridad de las personas.



Mientras continúan las evacuaciones y confinamientos, más de 650 guardias civiles trabajan sobre el terreno para proteger a la población.



La situación… pic.twitter.com/4YL2De2pqe — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

Predsjednica Madridske autonomne zajednice Isabel Díaz Ayuso požar je opisala kao "najgori u povijesti regije". Govoreći iz kriznog stožera u mjestu Cenicientos, rekla je da se regija suočila sa svojevrsnom "savršenom olujom" koju su stvorili ekstremno visoke temperature, snažan i uporan vjetar te spajanje više požarnih fronti. "Situacija je potpuno neuobičajena i katastrofalna", poručila je, istaknuvši da je spašavanje ljudskih života apsolutni prioritet.