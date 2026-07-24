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Heroji u akciji

Hrvati odletjeli spasiti Francuze: 'Već je izgorjelo više tisuća hektara, evakuiramo ljude'

Piše Veronika Miloševski,
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Hrvati odletjeli spasiti Francuze: 'Već je izgorjelo više tisuća hektara, evakuiramo ljude'
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Foto: MORH
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Kanader i 11 članova posade pomažu francuskim vatrogascima u gašenju velikih šumskih požara koji su progutali tisuće hektara zemlje

Naša posada spremna je za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bismo pomogli u borbi s vatrenom stihijom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, čija se posada priključila gašenju požara u Francuskoj.

Hrvatski kanader u petak ujutro poletio je iz Zemunika prema jugozapadu Francuske, gdje će pomagati u gašenju velikih šumskih požara koji danima gutaju tisuće hektara zemlje i prisiljavaju na masovne evakuacije. U misiji sudjeluje 11 pripadnika Oružanih snaga RH. Dvije posade i popratno zrakoplovno-tehničko osoblje.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" poletio je u 8.05 sati, a u Francusku je upućen na temelju Naredbe potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića. Naredba je donesena na temelju Odluke Vlade RH kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu. Došen je istaknuo kako hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara.

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Razmjeri katastrofe u Francuskoj sve su veći. Tri uzastopna toplinska vala su ovog ljeta diljem Europe dodatno pogoršala sušu, smanjila zalihe vode i osušila vegetaciju, zbog čega su šumski požari ove godine progutali više površina nego što je prosjek u posljednja dva desetljeća. Vrućinama se pripisuju i tisuće smrtnih slučajeva, a Francuska je među najteže pogođenim zemljama. Vlasti su u petak naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret na atlantskoj obali, dok je Španjolska zbog niza požara koji prijete području oko Madrida i pokrajini Avila proglasila izvanredno stanje.

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Vatrogascima posao dodatno otežava još jedan veliki požar koji je u četvrtak izbio u blizini Biscarrosse, oko 40 kilometara južno od Cap Ferreta. Požar još nije pod kontrolom, a uništio je 2500 hektara.

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Komentari 0
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