Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o nezgodi dobili su oko 8.15 sati. Jedan od automobila završio je na boku, no sve je na kraju dobro prošlo.
VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva
Nasreću, zasad bez ozlijeđenih prošla je prometna nesreća u zagrebačkoj Kišpatićevoj ulici gdje su se u ponedjeljak ujutro sudarila dva automobila.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o nezgodi dobili su oko 8.15 sati. Jedan od automobila završio je na boku, no sve je na kraju dobro prošlo.
- Očevid je u tijeku nakon kojih će se znati više. Nastala je prometna gužva - kažu iz PU zagrebačke.
A na kolonu i veliku gužvu u tom dijelu grada uz KBC Zagreb požalili su se i drugi vozači. Unatoč nesreći, kažu da je takva situacija svakodnevna.
- Svakodnevni jutarnji kaos pred bolnicom Rebro, ljudi skreću u garažu nakon što je već dvije godine zatvorena. Nikoga nema da ih upozori te se stvaraju ogromne gužve, čeka se i do pola sata da se prode dionica manja od kilometar. Kada će neko reagirati? - pita se čitatelj Igor.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+