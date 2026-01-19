VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva

Nasreću, zasad bez ozlijeđenih prošla je prometna nesreća u zagrebačkoj Kišpatićevoj ulici gdje su se u ponedjeljak ujutro sudarila dva automobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Rebro | Video: 24sata Video

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o nezgodi dobili su oko 8.15 sati. Jedan od automobila završio je na boku, no sve je na kraju dobro prošlo.

- Očevid je u tijeku nakon kojih će se znati više. Nastala je prometna gužva - kažu iz PU zagrebačke.

A na kolonu i veliku gužvu u tom dijelu grada uz KBC Zagreb požalili su se i drugi vozači. Unatoč nesreći, kažu da je takva situacija svakodnevna.

- Svakodnevni jutarnji kaos pred bolnicom Rebro, ljudi skreću u garažu nakon što je već dvije godine zatvorena. Nikoga nema da ih upozori te se stvaraju ogromne gužve, čeka se i do pola sata da se prode dionica manja od kilometar. Kada će neko reagirati? - pita se čitatelj Igor.