JUTARNJI KAOS U ZAGREBU

VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: snimio čitatelj 24sata

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o nezgodi dobili su oko 8.15 sati. Jedan od automobila završio je na boku, no sve je na kraju dobro prošlo.

Admiral

Nasreću, zasad bez ozlijeđenih prošla je prometna nesreća u zagrebačkoj Kišpatićevoj ulici gdje su se u ponedjeljak ujutro sudarila dva automobila.

- Očevid je u tijeku nakon kojih će se znati više. Nastala je prometna gužva - kažu iz PU zagrebačke.

A na kolonu i veliku gužvu u tom dijelu grada uz KBC Zagreb požalili su se i drugi vozači. Unatoč nesreći, kažu da je takva situacija svakodnevna.

- Svakodnevni jutarnji kaos pred bolnicom Rebro, ljudi skreću u garažu nakon što je već dvije godine zatvorena. Nikoga nema da ih upozori te se stvaraju ogromne gužve, čeka se i do pola sata da se prode dionica manja od kilometar. Kada će neko reagirati? - pita se čitatelj Igor.

