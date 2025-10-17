U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih, nastala je samo materijalna šteta, rekli su nam iz policije.
POLICIJA NA TERENU
VIDEO Sudarili se auto i kombi u zagrebačkim Sesvetama
Automobil i kombi sudarili su se na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći zaprimila je u petak oko 6.20 sati.
