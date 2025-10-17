Obavijesti

POLICIJA NA TERENU

VIDEO Sudarili se auto i kombi u zagrebačkim Sesvetama

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih, nastala je samo materijalna šteta, rekli su nam iz policije.

Automobil i kombi sudarili su se na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći zaprimila je u petak oko 6.20 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća u Sesvetama 00:24
Prometna nesreća u Sesvetama | Video: čitatelj/24sata

- U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih nastala je samo materijalna šteta - rekli su nam iz policije.

