VIDEO Sudarili se auto i kombi u zagrebačkim Sesvetama

Automobil i kombi sudarili su se na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći zaprimila je u petak oko 6.20 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:24 Prometna nesreća u Sesvetama | Video: čitatelj/24sata

- U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih nastala je samo materijalna šteta - rekli su nam iz policije.