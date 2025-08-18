VIDEO Svađa zbog golova kod Pakoštana: On ih traktorom odšlepa, oni ih autom vrate

U mjestu Vrane kod Pakoštana djeca nemaju svoje igralište pa za nogomet koriste crkveni parking. Ovaj vikend se na tom parkiralištu odigrao malonogometni turnir, a čim je završio, stariji mještanin, odvukao je golove na stranu.

Od čitatelja doznajemo kako se čovjek već bunio na buku s improviziranog igrališta.

'Odšlepa golove, oni ih vrate'

- Čovjek se često buni na buku s improviziranog igrališta, a ovaj put je i odvukao golove na stranu. Djeca nemaju svoje igralište, općina je obećala da će ga dobiti, ali tko zna kad će to biti. Moraju se negdje igrati - ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke na kojima se vidi kako mještanin prvo odvlači golove, a kasnije ih mladići automobilom vraćaju na poziciju.

Kako kaže naš sugovornik, svećenik nema ništa protiv da se djeca igraju na igralištu.

Kontaktirali smo don Srećka kako bi provjerili što se zapravo događa i što misli o cijeloj situaciji.

I nema ništa protiv, ali...

- Mogu pretpostaviti o kome se radi, tko se buni na buku, ali ima i pravo u jednu ruku. Ljudi ujutro imaju obaveza - objasnio nam je te dodao:

- Sad je bio malonogometni turnir, do ranog jutra je trajala buka. Nemam problem da se igra nogomet na parkingu, ali shvaćam i čovjeka. Često to nije samo nogomet, znaju nekad doći i s motorima i stvara se buka koja nije ugodna - zaključuje svećenik.