Gonzalo Garcia odveo je igrače Hajduka na pripreme u idilično okruženje Bleda. Radi se žestoko, usvajaju ideje novog trenera, čak su se išli i okupati do jezera, ali mir na pripremama pokvario im je incident koji se dogodio u noći s ponedjeljka na utorak, no javnost je za njega doznala tek dva dana kasnije.

Pokretanje videa... 00:24 Reporter 24sata na mjestu gdje policija kaže da su se sukobili hajdukovci i privatni zaštitari! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Podsjećamo, 24ur je u četvrtak objavio kako je skupina od 15 igrača Hajduka napustila kafić Devil u Bledu i pritom puštala glazbu na šetnici koja je pored hotela u kojem su smješteni hajdukovci. Ondje su naišli na nekoliko zaštitara koji su im navodno poručili da ometaju javni red i mir u jedan sat u noći. Navodno je jedan od zaštitara udario Dominika Prpića, a u njegovu obranu stao je Marko Livaja, piše 24ur, i udario zaštitara.

Foto: Hrvoje Tironi /24sata

Hajduk je objavio priopćenje u kojem je potvrdio da je došlo do prepirke, ali su demantirali da su igrači sudjelovali u tučnjavi ili nekoga ozlijedili. Policija nam je potvrdila kako vode postupak protiv dvije osobe zbog sumnje u kazneno djelo, a iz zaštitarske tvrtke SSO Security, čiji zaštitari su sudjelovali u incidentu, otkrili su nam kako je jedan njihov djelatnik ozlijeđen u sukobu, ali da neće nikoga tužiti.

Procurile su i nove informacije koje donosi 24ur. Slovenski portal piše kako je Marko Livaja potvrdio policiji da se posvađao sa zaštitarom, no nije poznato je li priznao da je došlo i do fizičkog sukoba.

- Iz Hajduka se službeno ne oglašavaju o navodnom incidentu na Bledu, no prema neslužbenim informacijama, i dalje ostaju pri stajalištu da do tučnjave uopće nije došlo. Navodno su policiji pojasnili da je Marko Livaja samo pokušao zaštititi mlađeg suigrača, nakon što mu je zaštitar navodno drsko naredio da isključi glazbu, a zatim ga i udario. Iz zaštitarske tvrtke sve to opovrgavaju - piše 24ur.

Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kontaktirali su i načelnika općine Bled Antona Mežana koji je potvrdio kako sa zaštitarskom tvrtkom surađuje već godinama.

- S ovom zaštitarskom tvrtkom surađujemo već nekoliko godina, izuzetno smo zadovoljni njihovim radom i mogu reći da do sada nije bilo nijednog slučaja u kojem bi se moglo reći da su oni izazvali bilo kakav incident. Mogu potvrditi, jer imam više svjedoka, da su često reagirali vrlo profesionalno, smirili situaciju i spriječili ozbiljnije sukobe - rekao je on.

Incident je u javnost izašao tek nakon dva dana, a pojavile su se i glasine kako je jedan od zaštitara jutro nakon sukoba došao u hotel u kojem je smješten Hajduk i navodno tražio iznos od 5000 eura kako priča ne bi završila u medijima. Iz splitskog kluba su to odbili, prijavili su slučaj policiji, a navodno su za taj predmet zadužili odvjetnički ured predsjednika Uefe Aleksandera Čeferina.