VIDEO Svećenik Željko u Posušju s majkom slavio mladu misu: 'Danas majko rediš sina svoga'

NEVRIJEME U HRVATSKOJ

VIDEO Ovo je cesta u Iloku, teče: 'Na posao sam vozio polako...' ILOK - Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom u ponedjeljak popodne i navečer zahvatilo je više županija., a ljude u Iloku u utorak ujutro dočekala poplava na ulicama: Na putu do posla sam tek vidio poplavu, video koji sam snimio, to je kod tvrđave, Gornji grad. Do posla sam išao polako, nisam imao što drugo, ispričao nam je čitatelj

