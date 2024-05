VIDEO Švedska strahuje zbog Izraela na Eurosongu. Policija spremna, snajperisti na poziciji

Stotine sudionika i tisuće fanova nalazi se u švedskom Malmöu u kojem se ovaj tjedan bira najbolja pjesma Eurosonga. Natjecanje je u Malmö Areni gdje su postavljene barijere te policija stražari.

Policija je spremna, a između ostalog, paze i na proteste zbog sudjelovanja Izraela te sve incidente koji bi mogli narušiti slogan 'United By Music'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:37 Policija u Švedskoj tvrdi da je spremna za Eurosong | Video: 24sata/reuters

Glasnogovornik policije Jimmy Modin izjavio je ranije da je policija spremna nositi se s demonstracijama i da će dobiti podršku od susjeda Danske i Norveške.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: JOHAN NILSSON/REUTERS

Natjecanje je zasjenjeno izraelskom vojnom ofenzivom u Pojasu Gaze što je potaknulo kritičare da pozovu na zabranu izraelske natjecateljice Eden Golan. Ona sudjeluje s pjesmom 'Hurricane' koja je prije preinake po nalogu Europske radiodifuzijske unije (EBU) bila posvećena sjećanju na spomenuti Hamasov napad. Izazvala je podijeljene osjećaje u cijeloj Europi, pa tako i u Švedskoj.

Eden Golan, Israel's representative at the 2024 Eurovision Song Contest, during an interview in Malmo | Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Eden nastupa u drugoj polufinalnoj večeri 9. svibnja pod rednim brojem 14. Naš predstavnik Baby Lasagna nastupa večeras sedmi po redu.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: JOHAN NILSSON/REUTERS

Malmö danas ima nešto više od 360.000 stanovnika, među kojima je 20-ak posto muslimana i oko 5000 Palestinaca.

Malmo prepares for the Eurovision Song Contest | Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS