VIDEO Svi su budale, jedino je on pametan. U Audiju pretječe po zaustavnoj kod Bosiljeva!

Naš čitatelj snimio je još jednu snimku opasne vožnje po zaustavnoj traci po autocesti u Bosiljevu. Kako nam je rekao, Audi zagrebačkih tablica jurio je po zaustavnoj traci. Prije nego što je odlučio koristiti zaustavnu traku u potpunosti, nekoliko je puta prelazio preko pune linije u zaustavnu pa se vraćao u desnu prometnu traku i ometao promet.

- Baš je dao gas i pretekao nas sve koliko je mogao. Pa nevjerojatno. Mi smo svi budale jer vozimo po pravilima. Krkan nema što. Cijelo vrijeme je prelazio na zaustavnu, pa se vračao nazad. Ometao nas je sve. Morali smo stalno kočiti zbog njega - ispričao nam je čitatelj.

- Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije - ispričao nam je ranije sudski vještak Goran Husinec.

Husinec upozorava kako su to opasne radnje i da vrlo često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil.

- To su suludi vozači, a kazne su premale - naglasio je.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom. Lijeva prometna traka je preticajna traka i obveza je vozača da se nakon pretjecanja vrati u desnu prometnu traku.