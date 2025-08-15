Obavijesti

News

Komentari 11
NEVJEROJATNO

VIDEO Svi su budale, jedino je on pametan. U Audiju pretječe po zaustavnoj kod Bosiljeva!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Svi su budale, jedino je on pametan. U Audiju pretječe po zaustavnoj kod Bosiljeva!
1
Foto: Čitatelj 24sata

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

Naš čitatelj snimio je još jednu snimku opasne vožnje po zaustavnoj traci po autocesti u Bosiljevu. Kako nam je rekao, Audi zagrebačkih tablica jurio je po zaustavnoj traci. Prije nego što je odlučio koristiti zaustavnu traku u potpunosti, nekoliko je puta prelazio preko pune linije u zaustavnu pa se vraćao u desnu prometnu traku i ometao promet.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Pretjecanje na zaustavnoj traci 00:53
Pretjecanje na zaustavnoj traci | Video: čitatelj/24sata

- Baš je dao gas i pretekao nas sve koliko je mogao. Pa nevjerojatno. Mi smo svi budale jer vozimo po pravilima. Krkan nema što. Cijelo vrijeme je prelazio na zaustavnu, pa se vračao nazad. Ometao nas je sve. Morali smo stalno kočiti zbog njega - ispričao nam je čitatelj.

- Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije - ispričao nam je ranije sudski vještak Goran Husinec.

KRKANLUK NA OBILAZNICI VIDEO Evo baje u Mercedesu. Pretječe po zaustavnoj: 'Kazne su premale! To su suludi vozači'
VIDEO Evo baje u Mercedesu. Pretječe po zaustavnoj: 'Kazne su premale! To su suludi vozači'

Husinec upozorava kako su to opasne radnje i da vrlo često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil.

- To su suludi vozači, a kazne su premale - naglasio je. 

VIDEO: LJETNI PROMETNI KAOS Pretječu kolonu po zaustavnoj traci na A1. Stručnjak: 'To su suludi vozači, a kazne premale'
Pretječu kolonu po zaustavnoj traci na A1. Stručnjak: 'To su suludi vozači, a kazne premale'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom. Lijeva prometna traka je preticajna traka i obveza je vozača da se nakon pretjecanja vrati u desnu prometnu traku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025