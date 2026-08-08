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VIDEO Tajfun Delfin pogodio Okinawu, raste broj ozlijeđenih

Piše HINA,
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VIDEO Tajfun Delfin pogodio Okinawu, raste broj ozlijeđenih
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Foto: CSU/CIRA & JMA/JAXA
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Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 162 km/h, dok su udari dosezali 216 km/h. Gotovo 39.000 objekata u Kagoshimi ostalo je bez električne energije, dok je na Okinawi pogođeno nešto više od 12.000 objekata.

Tajfun Delfin u subotu je pogodio južnu japansku prefekturu Okinawu, pri čemu je ozlijeđeno šest osoba, a više od 50.000 objekata ostalo je bez električne energije. Kina je u međuvremenu zatvorila luke i obustavila trajektni promet uoči očekivanog dolaska oluje na svoju istočnu obalu.

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Japan na udaru tajfuna Delfin VIDEO
Japan na udaru tajfuna Delfin | Video: 24sata/reuters

Na Okinawi je pet starijih osoba, od kojih su tri pale zbog snažnih vjetrova, zadobilo ozljede koje nisu opasne za život, dok je još jedna osoba ozlijeđena u prefekturi Kagoshima, priopćile su vlasti.

Gotovo 39.000 objekata u Kagoshimi ostalo je bez električne energije, dok je na Okinawi pogođeno nešto više od 12.000 objekata. Japanske domaće zrakoplovne kompanije ANA i Japan Airlines otkazale su letove prema Okinawi i iz nje.

Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 162 km/h, dok su udari dosezali 216 km/h.

OTKAZALI STOTINE LETOVA Japan na udaru tajfuna Delfin, evakuiraju stotine tisuća ljudi
Japan na udaru tajfuna Delfin, evakuiraju stotine tisuća ljudi
A car makes its way through strong winds and rain as Typhoon Dolphin approaches, in Nazeasahicho
Foto: @darider5/X

Očekuje se da će Okinawa i otok Amami u prefekturi Kagoshima biti najviše pogođena područja u Japanu.

U Kini, gdje se očekuje da će tajfun stići na kopno između nedjelje navečer i ponedjeljka ujutro, vlasti su Delfinu dodijelile narančastu kategoriju, drugu najvišu razinu upozorenja.

Zbog opasnosti od poplava i klizišta vlasti su također podigle razinu odgovora na izvanrednu situaciju za tajfun Delfin za jednu razinu, na razinu III, drugu najnižu razinu.

Prema kineskom Nacionalnom meteorološkom centru, tajfun će najvjerojatnije stići na kopno između grada Zhoushana u pokrajini Zhejiang i grada Fudinga u pokrajini Fujian. Očekuje se da će u blizini središta oluje brzina vjetra dosezati 38–45 metara u sekundi. 

Luke i zračne luke obustavljaju rad

Trees sway in strong winds as Typhoon Dolphin approaches, in Naha
Foto: @SleepdeeplyGG/X

Kiša i snažni vjetrovi u istočnoj Kini očekuju se sve do 12. kolovoza, uključujući dijelove Šangaja i susjednih pokrajina. Prema prognozama, u pojedinim područjima istočnog Zhejianga moglo bi pasti više od 600 mm kiše.

Zhejiang je upozorenje za tajfun duž obale podigao na najvišu razinu, obustavio rad luka i suspendirao 162 trajektne linije. Fujian je također obustavio trajektne linije.

Međunarodna zračna luka Ningbo Lishe u Zhejiangu priopćila je da će obustaviti rad u subotu od 23:30 te otkazati sve letove u nedjelju. Luka Yangshan u Šangaju do kasnog petka bila je ispražnjena od plovila, dok će pojedine željezničke linije u delti rijeke Yangtze biti obustavljene od nedjelje.

Na Tajvanu je zbog tajfuna otkazano 78 međunarodnih letova, priopćila je vlada. Tijekom vikenda očekivala se obilna kiša u sjevernim dijelovima otoka, no vlasti do subote nisu naredile evakuaciju stanovništva.

Kina je naredila da, zbog tajfuna, brodovi koji prolaze kroz Tajvanski tjesnac moraju poštovati njezine upute o kontroli pomorskog prometa. Taipei je tu mjeru osudio kao „smiješnu”, ističući da Peking nema pravo ograničavati pristup međunarodnim vodama.

Tajvan pod demokratskom upravom Kina smatra dijelom svojeg teritorija i polaže pravo na strateški tjesnac. Taipei i Washington odbacuju taj kineski zahtjev.

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