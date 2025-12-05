Obavijesti

POLICIJA PROVODI IZVIDE

Pjevač tvrdi: Taksist mi je u Zadru naplatio 160 € od poluotoka do Arbanasa

Piše 24sata,
S obzirom na to da se radilo o kratkoj gradskoj ruti, smatrali smo da je riječ o visokoj i neprimjerenoj cijeni pa smo odbili platiti taj iznos, izjavio je čitatelj

Kontaktirao nas je bijesni čitatelj koji tvrdi da mu je taksist u Zadru za jednu kraću gradsku rutu, od Poluotoka do Arbanasa htio naplatiti čak 195 eura. Rekao nam je kako su sjeli u taksi koji je bio parkiran na stajalištu, ne misleći da će ih vozač pokušati "opljačkati". Na snimci koju nam je poslao čitatelj, se čuje kako taksist zahtjeva da mu se plati, dok putnici traže da ih puste iz auta. 

- Prvo bih naglasio da se ne radi o uberu niti o boltu, već lokalnim taxi službama. U Zadru smo, moja sestra i ja, koristili taksi prijevoz s Poluotoka do Arbanasa. Ušli smo u taksi koji je bio parkiran na stajalištu. S obzirom na to da smo žurili, pretpostavili smo da se radi o regularnoj usluzi. Vozač je vozio crni kombi marke Opel i predstavio se kao uobičajeni taksi prijevoz, međutim, kada smo došli do odredišta (trg Gospe Loretske Arbanasi) vozač je tražio 195 eura - tvrdi Mario Tomas koji je u autu bio sa sestrom.

OSTAO BEZ NOVCA Trojica opljačkala i ozlijedila stranog taksista u Zagrebu
Trojica opljačkala i ozlijedila stranog taksista u Zagrebu

Kako je izjavio, obzirom na to da se radilo o kratkoj gradskoj ruti, smatrali su da je riječ o visokoj i neprimjerenoj cijeni te su odbili platiti iznos.

- Tijekom rasprave vozač je pokazao izrazitu razinu nekorektnog i bahatog ponašanja prema nama, a mislim da je bio i pijan jer se čudno ponašao. Sve smo snimili s namjerom da upozorimo javnost i potaknemo svijest o mogućim zloupotrebama u taxi prijevozu u gradu. Ovo je stvarno sramota - tvrdi Tomas.

Iz policije su za Index. rekli da prijava nije zaprimljena, no da su preko društvenih mreža upoznati s događajem te da provode izvide.

