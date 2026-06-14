VIDEO Talačka kriza u Zagrebu: 'Ženu je zatvorio na balkonu. Policija izbila vrata stana...'

Čuo se krik žene s balkona, dojurili su policajci i specijalna jedinica, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku uhićenja muškarca koji je žensku osobu zatvorio na balkonu.

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Pokretanje videa... VIDEO Uhićenje muškarca u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Drama traje od jutra, a od jučer traje njihova svađa. Prije smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htjela ju da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata - rekla je naša čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodaje kako je na intervenciju stigla i hitna, a muškarac je krvav izašao iz zgrade u pratnji policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Uhićenje muškarca u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Na naš upit zagrebačka policija kazala nam je kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.