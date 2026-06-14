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DRAMA U SESVETAMA

VIDEO Talačka kriza u Zagrebu: 'Ženu je zatvorio na balkonu. Policija izbila vrata stana...'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Talačka kriza u Zagrebu: 'Ženu je zatvorio na balkonu. Policija izbila vrata stana...'
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Foto: Čitatelj 24sata

Čitateljica 24sata snimila je trenutak uhićenja muškarca. Na naš upit zagrebačka policija kazala nam je kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje

Čuo se krik žene s balkona, dojurili su policajci i specijalna jedinica, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku uhićenja muškarca koji je žensku osobu zatvorio na balkonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Uhićenje muškarca u Sesvetama VIDEO
Uhićenje muškarca u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Drama traje od jutra, a od jučer traje njihova svađa. Prije smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htjela ju da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata - rekla je naša čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodaje kako je na intervenciju stigla i hitna, a muškarac je krvav izašao iz zgrade u pratnji policije. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uhićenje muškarca u Sesvetama VIDEO
Uhićenje muškarca u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Na naš upit zagrebačka policija kazala nam je kako su dvije osobe u službenim prostorijama te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

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