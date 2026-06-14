DETALJI UŽASA Umro motociklist iz nesreće kod Vjesnika. Uhićen vozač Audija. Skretao je lijevo

Preminuo je motorist koji je sudjelovao u prometnoj nesreći kod Vjesnika, javila je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila u subotu oko 20.10 sati kada je mladić (26) upravljao osobnim automobilom marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru istoka.

Dolaskom do raskrižja sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom, koje je regulirano semaforima koji su u trenutku prometne nesreće radili automatski i ispravno, prošao je pored prometnog znaka "zabrana skretanja ulijevo". Vozač je ušao u raskrižje te naletio na motocikl kojeg je vozio muškarac (33). Naime, vozač nije propustio motocikl koji mu je dolazilo iz suprotnog smjera i zadržavao svoj smjer kretanja.



Motociklist je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom odnosno bez položenog vozačkog ispita A kategorije, a prevozio je putnicu (21). Kretao se Slavonskom avenijom u smjeru zapada i prolazio ravno kroz raskrižje. Za njegov smjer kretanja na semaforu je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je imao prednost prolaska u odnosu na vozača osobnog automobila.



Dvoje ozlijeđenih u prometnoj nesreći u blizini Vjesnikovog nebodera | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Liječnička pomoć motociklistu pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje kasnije preminuo. Putnica je prevezana u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena. Za vrijeme obavljanja očevida, od 20.10 do 21.40 sati bio je obustavljen tramvajski promet Savskom cestom.



Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, vozač auta je uhićen te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.