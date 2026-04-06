KAKAV PRASAK

VIDEO Teksas: Planula cisterna s benzinom, vozač je kritično

Foto: KSAT12/Youtube/screenshot

Kamion je prevozio oko 9000 galona benzina, koji je počeo istjecati nakon što je cisterna sletjela s ceste u blizini benzinske postaje...

Cisterna s benzinom zapalila se jučer u Teksasu nakon sudara s drugim vozilom i pada dalekovoda, a vozač kamiona zadobio je teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju, izvijestile su lokalne vlasti. Nesreća se dogodila oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, prenosi NBC News.

KRAĐA KRAJ VALPOVA Pa kud baš na Uskrs: Provalili u dvorište i ukrali dva janjeta
Pa kud baš na Uskrs: Provalili u dvorište i ukrali dva janjeta

POGLEDAJTE VIDEO:

Kamion je prevozio oko 9000 galona benzina, koji je počeo istjecati nakon što je cisterna sletjela s ceste u blizini benzinske postaje. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca, zapaljenje su uzrokovali srušeni električni vodovi.

"Vozač tegljača učinio je sve što je mogao kako bi spriječio da gorivo dospije na parkiralište benzinske postaje prije nego što je izbio požar", rekao je glasnogovornik. Vozač je zbog opeklina prevezen u bolnicu, dok drugih ozlijeđenih nije bilo.

Vatrogasci su satima intervenirali na mjestu nesreće, hladeći cisternu vodom i koristeći pijesak kako bi zaustavili istjecanje goriva. Akcija je završena oko 7 sati ujutro. Snimke s mjesta događaja prikazuju prednji dio kamiona u plamenu, iz kojeg se dižu gusti oblaci dima.

Jedan svjedok rekao je da se nalazio kod prijatelja u blizini kada je čuo snažan prasak i izašao pogledati što se događa. "Požar se brzo proširio, a toplina se osjećala čak i na udaljenosti. Sve je bilo vrlo intenzivno", izjavio je.

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
TUŽNA VIJEST

Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'

Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'

