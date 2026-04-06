VIDEO Teksas: Planula cisterna s benzinom, vozač je kritično

Cisterna s benzinom zapalila se jučer u Teksasu nakon sudara s drugim vozilom i pada dalekovoda, a vozač kamiona zadobio je teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju, izvijestile su lokalne vlasti. Nesreća se dogodila oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, prenosi NBC News.

Kamion je prevozio oko 9000 galona benzina, koji je počeo istjecati nakon što je cisterna sletjela s ceste u blizini benzinske postaje. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca, zapaljenje su uzrokovali srušeni električni vodovi.

"Vozač tegljača učinio je sve što je mogao kako bi spriječio da gorivo dospije na parkiralište benzinske postaje prije nego što je izbio požar", rekao je glasnogovornik. Vozač je zbog opeklina prevezen u bolnicu, dok drugih ozlijeđenih nije bilo.

Vatrogasci su satima intervenirali na mjestu nesreće, hladeći cisternu vodom i koristeći pijesak kako bi zaustavili istjecanje goriva. Akcija je završena oko 7 sati ujutro. Snimke s mjesta događaja prikazuju prednji dio kamiona u plamenu, iz kojeg se dižu gusti oblaci dima.

Jedan svjedok rekao je da se nalazio kod prijatelja u blizini kada je čuo snažan prasak i izašao pogledati što se događa. "Požar se brzo proširio, a toplina se osjećala čak i na udaljenosti. Sve je bilo vrlo intenzivno", izjavio je.